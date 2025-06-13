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Слизни боятся, как огня: какие кухонные отходы нужно добавить в почву

Алёна Воронина
13 июня 2025, 12:55
270
Достаточно будет добавить в почву один вид кухонных отходов, чтобы отпугнуть слизней.
Мужчина и женщина на огороде, слизняк
Как избавиться от слизней на огороде и в саду - поможет 1 вид кухонных отходов/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от слизней на грядках
  • Какое есть народное средство от слизней
  • Какие кухонные отходы помогут отогнать таких вредителей

Слизни в саду и на огороде могут стать настоящей проблемой. Но не всегда для того, чтобы от них избавиться, нужно использовать магазинные средства. Часто достаточно будет альтернативных природных средств.

Один из садоводов, который ведет свою страницу в TikTok, рассказал о том, что некоторые кухонные отходы можно использовать на своих огородных и садовых участках для того, чтобы удобрить почву и одновременно отпугнуть слизней. Речь идет о кофейной гуще, которая остается после приготовления кофе, пишет express.co.uk.

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По словам садовода, добавление кофейной гущи в почву не только может помочь улучшить здоровье почвы, но и может быть использовано как средство отпугивания слизней. Он отметил, что вместо того, чтобы выбрасывать использованную кофейную гущу, стоит упаковать ее в пакеты и сохранить для дальнейшего использования в саду.

"Питательные вещества, содержащиеся в кофейной гуще, будут переработаны обратно в почву, когда готовый компост будет использован как мульча или вкопан в почву. Также добавьте любой недопитый кофе к сухому материалу в компостном контейнере", - посоветовал садовод.

Также он объяснил, как именно можно с такой целью использовать кофейную гущу. Ее можно добавлять непосредственно к растениям, которые нуждаются в удобрении - просто добавить ее в горшки или в почвенную грядку. Однако гущу следует использовать умеренно.

Кофейная гуща содержит высокий уровень азота, а также калия и фосфора. Компания Oxford Garden Design объяснила, что кофейную гущу лучше всего использовать для растений, которые любят кислотность. К этим растениям относятся азалии, рододендроны, камелии, гортензии (голубые сорта) и пиерис (японская Андромеда).

Поскольку кофейная гуща богата азотом, она способствует пышному росту листьев, поэтому ее можно использовать для обработки листовых овощей, шпината, салата, капусты кейл и мангольда.

Однако стоит помнить, какие растения и овощи не любят кофейную гущу. Следует избегать добавления ее к таким растениям, как помидоры, лаванда, розмарин, суккуленты и кактусы, а также клевер и бобовые.

Как кофейная гуща может помочь отогнать слизней

Когда дело доходит до отпугивания слизней, в Greenside Up объяснили, что слизни и улитки не любят запах кофе. Если вы хотите обработать непосредственно растения, вы можете смешать раствор холодного крепкого кофе и опрыскать им вредителей.

Также можно вносить кофейную гущу в почву вокруг растений, которые любят слизни.

активность вредителей, вредители инфографика
Активность вредителей/ Инфографика: Главред

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