Называют "гробами": стюардесса показала самое странное место в самолете

Отсеки напоминают подводную лодку и находятся в верхней части лайнера. Стюардесса поделилась необычными деталями своей работы.

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Стюардесса рассказала о скрытых от глаз пассажиров зонах отдыха / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Где на самом деле спят стюардессы во время дальних рейсов

Почему эти спальные места называют "гробами"

Что скрывается в закрытых зонах самолета

Для большинства пассажиров сон во время перелета ограничивается неудобным креслом и дорожной подушкой. Однако у членов экипажа, работающих на дальнемагистральных рейсах, есть собственные места для отдыха, которые одна британская стюардесса сравнила с "гробами".

Крис Мейджор, работающая бортпроводницей уже 25 лет, рассказала о скрытых от глаз пассажиров зонах отдыха, которые предусмотрены на самолетах, выполняющих длительные перелеты. Об этом пишет Unilad.

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По словам бортпроводницы, такие помещения необходимы для того, чтобы экипаж мог восстановить силы и сохранять концентрацию во время многочасовой работы на высоте более 9 тысяч метров.

"Если мы летим куда-то, скажем, более 13 часов, нам нужны хорошие зоны отдыха", - объяснила Мейджор.

Девушка отметила, что во время длительных рейсов членам экипажа обычно разрешают поспать около 90 минут. Этого времени достаточно для прохождения одного полноценного цикла сна, который помогает поддерживать работоспособность, способность принимать решения и эффективно общаться с пассажирами.

Почему спальные места называют "гробами"

Зоны отдыха экипажа располагаются в скрытых частях самолета и могут значительно отличаться в зависимости от модели воздушного судна. Однако многие из них представляют собой узкие койки, расположенные одна над другой.

"Некоторым членам экипажа очень тяжело на койках, они не очень удобны. Иногда они тесные, длинные, узкие и разделены другими койками лишь небольшим куском ткани", - призналась Мейджор.

Зоны отдыха экипажа располагаются в скрытых частях самолета / Фото: скриншот с Youtube

По словам бортпроводницы, попасть в такие спальные отсеки бывает непросто.

"В них приходится протискиваться, поэтому они длинные и узкие, потому что находятся в верхней части самолета, и места там мало. Они похожи на те, которые вы представляете себе на подводной лодке", - рассказала британка.

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