Мотоциклист разогнался до 203 км/ч во Львове: украинцы требуют наказания

Вы узнаете:
- Как байкеру удалось разогнаться до 203 км/ч на городской улице
- Что говорят украинцы о наказании за подобные нарушения ПДД
- Почему комментаторы потребовали вмешательства полиции
Во Львове набирает популярность видео местного байкера. Кадры экстремальной езды по городу разлетелись по сети.
Мотоциклист сначала останавливается на светофоре рядом с автомобилями, а после включения зеленого сигнала начинает стремительно ускоряться, фактически устроив импровизированную гонку с другими участниками движения. Видео стало популярным в Threads.
Судя по показаниям спидометра, в конце видео скорость мотоциклиста достигает 203 км/ч. При этом часть маршрута проходит по одной из самых известных магистралей Львова - улице Стрыйской.
Видео быстро стало вирусным и собрало множество комментариев пользователей, большинство из которых раскритиковали опасный стиль вождения.
Что показано на видео
На опубликованных кадрах видно, как мотоциклист резко набирает скорость после старта со светофора и за считанные секунды оставляет позади поток автомобилей. Пользователи обратили внимание не только на высокую скорость, но и на то, что движение происходило в пределах города, где подобные "выходки" считаются крайне опасными.
По мнению многих комментаторов, такие действия могут привести к серьезным последствиям как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.
Реакция пользователей соцсетей
"Там вдоль дороги уже стоит несколько крестов. Похоже, он хочет увеличить их количество", - написал один из пользователей.
Другие комментаторы отмечали, что подобные действия представляют опасность не только для самого водителя, но и для окружающих.
"Главное, чтобы, когда он разбивался, на тротуаре никого с собой не унес", - говорится в одном из самых популярных комментариев.
Некоторые пользователи обратились к правоохранительным органам, призывая обратить внимание на опубликованные кадры.
"@national.police.ua, ведь это для вас выкладывают", - написал один из участников обсуждения.
Также пользователи задавались вопросом, почему за подобные нарушения не предусмотрены более жесткие последствия.
"Почему у них не отбирают права и транспортные средства? Это же нарушение всех правил", - отметил один из комментаторов.
На момент публикации информации о возможной реакции правоохранительных органов на опубликованное видео не поступало. Однако ролик продолжает активно распространяться в соцсетях и собирать новые комментарии.
Ранее Главред писал о том, что поступок украинки потряс сеть. Женщина намеренно превысила скорость, чтобы получить эффектный кадр на камеру. Публикация в Threads вызвала бурную реакцию.
Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.
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Об источнике: Threads
Threads - социальная сеть, которая принадлежит американской компании Meta Platforms. Программа предназначена для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь учетную запись Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку присутствует возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их содержание, пишет Википедия.
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