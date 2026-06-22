Мотоциклист разогнался до 203 км/ч во Львове: украинцы требуют наказания

Видео байкера с экстремальной ездой по городу, активно обсуждают в соцсетях. Многие призывают привлечь водителя к ответственности.

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Cкорость мотоциклиста достигает 203 км/ч / Коллаж Главред, фото: Threads

Вы узнаете:

Как байкеру удалось разогнаться до 203 км/ч на городской улице

Что говорят украинцы о наказании за подобные нарушения ПДД

Почему комментаторы потребовали вмешательства полиции

Во Львове набирает популярность видео местного байкера. Кадры экстремальной езды по городу разлетелись по сети.

Мотоциклист сначала останавливается на светофоре рядом с автомобилями, а после включения зеленого сигнала начинает стремительно ускоряться, фактически устроив импровизированную гонку с другими участниками движения. Видео стало популярным в Threads.

видео дня

Судя по показаниям спидометра, в конце видео скорость мотоциклиста достигает 203 км/ч. При этом часть маршрута проходит по одной из самых известных магистралей Львова - улице Стрыйской.

Видео быстро стало вирусным и собрало множество комментариев пользователей, большинство из которых раскритиковали опасный стиль вождения.

Что показано на видео

На опубликованных кадрах видно, как мотоциклист резко набирает скорость после старта со светофора и за считанные секунды оставляет позади поток автомобилей. Пользователи обратили внимание не только на высокую скорость, но и на то, что движение происходило в пределах города, где подобные "выходки" считаются крайне опасными.

Мотоциклист резко набрал скорость после старта со светофора / Фото: Threads

По мнению многих комментаторов, такие действия могут привести к серьезным последствиям как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

Реакция пользователей соцсетей

"Там вдоль дороги уже стоит несколько крестов. Похоже, он хочет увеличить их количество", - написал один из пользователей.

Другие комментаторы отмечали, что подобные действия представляют опасность не только для самого водителя, но и для окружающих.

"Главное, чтобы, когда он разбивался, на тротуаре никого с собой не унес", - говорится в одном из самых популярных комментариев.

Видео быстро стало вирусным и собрало множество комментариев / Фото: Threads

Некоторые пользователи обратились к правоохранительным органам, призывая обратить внимание на опубликованные кадры.

"@national.police.ua, ведь это для вас выкладывают", - написал один из участников обсуждения.

Также пользователи задавались вопросом, почему за подобные нарушения не предусмотрены более жесткие последствия.

"Почему у них не отбирают права и транспортные средства? Это же нарушение всех правил", - отметил один из комментаторов.

На момент публикации информации о возможной реакции правоохранительных органов на опубликованное видео не поступало. Однако ролик продолжает активно распространяться в соцсетях и собирать новые комментарии.

Ранее Главред писал о том, что поступок украинки потряс сеть. Женщина намеренно превысила скорость, чтобы получить эффектный кадр на камеру. Публикация в Threads вызвала бурную реакцию.

Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

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Об источнике: Threads Threads - социальная сеть, которая принадлежит американской компании Meta Platforms. Программа предназначена для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь учетную запись Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку присутствует возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их содержание, пишет Википедия.

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