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Мотоциклист разогнался до 203 км/ч во Львове: украинцы требуют наказания

Константин Пономарев
22 июня 2026, 13:07
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Видео байкера с экстремальной ездой по городу, активно обсуждают в соцсетях. Многие призывают привлечь водителя к ответственности.
Cкорость мотоциклиста достигает 203 км/ч
Cкорость мотоциклиста достигает 203 км/ч / Коллаж Главред, фото: Threads

Вы узнаете:

  • Как байкеру удалось разогнаться до 203 км/ч на городской улице
  • Что говорят украинцы о наказании за подобные нарушения ПДД
  • Почему комментаторы потребовали вмешательства полиции

Во Львове набирает популярность видео местного байкера. Кадры экстремальной езды по городу разлетелись по сети.

Мотоциклист сначала останавливается на светофоре рядом с автомобилями, а после включения зеленого сигнала начинает стремительно ускоряться, фактически устроив импровизированную гонку с другими участниками движения. Видео стало популярным в Threads.

видео дня

Судя по показаниям спидометра, в конце видео скорость мотоциклиста достигает 203 км/ч. При этом часть маршрута проходит по одной из самых известных магистралей Львова - улице Стрыйской.

Видео быстро стало вирусным и собрало множество комментариев пользователей, большинство из которых раскритиковали опасный стиль вождения.

Что показано на видео

На опубликованных кадрах видно, как мотоциклист резко набирает скорость после старта со светофора и за считанные секунды оставляет позади поток автомобилей. Пользователи обратили внимание не только на высокую скорость, но и на то, что движение происходило в пределах города, где подобные "выходки" считаются крайне опасными.

Мотоциклист резко набрал скорость после старта со светофора
Мотоциклист резко набрал скорость после старта со светофора / Фото: Threads

По мнению многих комментаторов, такие действия могут привести к серьезным последствиям как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

Реакция пользователей соцсетей

"Там вдоль дороги уже стоит несколько крестов. Похоже, он хочет увеличить их количество", - написал один из пользователей.

Другие комментаторы отмечали, что подобные действия представляют опасность не только для самого водителя, но и для окружающих.

"Главное, чтобы, когда он разбивался, на тротуаре никого с собой не унес", - говорится в одном из самых популярных комментариев.

Видео быстро стало вирусным и собрало множество комментариев
Видео быстро стало вирусным и собрало множество комментариев / Фото: Threads

Некоторые пользователи обратились к правоохранительным органам, призывая обратить внимание на опубликованные кадры.

"@national.police.ua, ведь это для вас выкладывают", - написал один из участников обсуждения.

Также пользователи задавались вопросом, почему за подобные нарушения не предусмотрены более жесткие последствия.

"Почему у них не отбирают права и транспортные средства? Это же нарушение всех правил", - отметил один из комментаторов.

На момент публикации информации о возможной реакции правоохранительных органов на опубликованное видео не поступало. Однако ролик продолжает активно распространяться в соцсетях и собирать новые комментарии.

Ранее Главред писал о том, что поступок украинки потряс сеть. Женщина намеренно превысила скорость, чтобы получить эффектный кадр на камеру. Публикация в Threads вызвала бурную реакцию.

Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

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Об источнике: Threads

Threads - социальная сеть, которая принадлежит американской компании Meta Platforms. Программа предназначена для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь учетную запись Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку присутствует возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их содержание, пишет Википедия.

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