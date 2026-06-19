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Превысила скорость ради "крутой фотки": поступок украинки потряс сеть

Константин Пономарев
19 июня 2026, 12:30
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Женщина намеренно превысила скорость, чтобы получить эффектный кадр на камеру. Публикация в Threads вызвала бурную реакцию.
Девушка намеренно несколько раз проезжала мимо камеры с превышением скорости
Девушка намеренно несколько раз проезжала мимо камеры с превышением скорости / Коллаж Главред, фото: Threads

Вы узнаете:

  • Зачем водительница трижды проехала мимо камеры контроля скорости
  • Какая личная история о смертельном ДТП потрясла комментаторов
  • Какое наказание за такой поступок могло бы грозить в Норвегии

Украинская пользовательница Threads под ником geiko_family вызвала бурную дискуссию в соцсетях после публикации фото с камеры автоматической фиксации нарушений. На снимке виден автомобиль Jeep, который двигался со скоростью 90 км/ч в зоне, где действует ограничение 50 км/ч.

К фото женщина добавила краткую подпись: "Третья попытка, и у меня теперь есть такая фотка". Из контекста поста пользователи сделали вывод, что водительница намеренно несколько раз проезжала мимо камеры с превышением скорости, чтобы получить желаемый кадр, которым она поделилась в Threads.

видео дня

На самом снимке видно, что камера зафиксировала скорость 90 км/ч, тогда как допустимая скорость на этом участке составляет 50 км/ч. Таким образом, превышение составило 40 км/ч.

Реакция сети оказалась резкой

Публикация быстро привлекла внимание других пользователей Threads. Многие усомнились в уместности таких действий и подчеркнули опасность превышения скорости в пределах населенного пункта.

Один из комментаторов написал, что превышение скорости почти вдвое, да еще и несколько попыток ради "прикольной фотки", вызывают вопросы относительно ответственности водителя. Другие пользователи также заявили, что подобными поступками вряд ли стоит гордиться, а некоторые назвали фото "классной фотографией на надгробную плиту".

Камера зафиксировала скорость 90 км/ч
Камера зафиксировала скорость 90 км/ч / Фото: Threads

"Превышение скорости в населенном пункте почти в два раза? ТРИ ПОПЫТКИ просто ради "классной фотки"? Вы уверены, что психологически повзрослели до того возраста, когда можно ответственно управлять автомобилем?" - написал один из пользователей.

Часть участников дискуссии обратила внимание и на размер штрафов в Украине. По их мнению, пока наказание за превышение скорости остается относительно небольшим, подобные случаи будут повторяться.

Личная история, заставившая многих задуматься

Среди сотен комментариев особый резонанс вызвал рассказ пользовательницы, вспомнившей о собственной семейной трагедии.

Пока наказание за превышение скорости остается относительно небольшим, подобные случаи будут повторяться
Пока наказание за превышение скорости остается относительно небольшим, подобные случаи будут повторяться / Фото: Threads

Она написала, что последним фото ее сестры стал момент, когда та переходила дорогу в разрешенном месте, но стала жертвой водителя, решившего "похвастаться" скоростью своей машины. По словам женщины, от удара тело отбросило на 12 метров, а после трагедии без матери осталась несовершеннолетняя дочь.

Автор комментария призвала всех водителей помнить о подобных последствиях каждый раз, когда возникает соблазн нажать на педаль газа ради развлечения или эффектного кадра.

Публикация продолжает набирать просмотры и комментарии.

Ранее Главред писал о том, что женщина увидела будущее после смерти и испугалась за судьбу человечества. Хизер Мэй рассказала о пережитом опыте клинической смерти, во время которого ей якобы показали войны, голод и ближайшие кризисы.

Также сообщалось о том, что фермерша построила дом в сарае и теперь ей грозит тюремный срок. Женщина утверждает, что сделала это исключительно ради ухода за своими овцами, однако местные власти считают постройку незаконной и требуют ее снести.

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Об источнике: Threads

Threads - социальная сеть, которая принадлежит американской компании Meta Platforms. Программа предназначена для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь учетную запись Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку присутствует возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их содержание, пишет Википедия.

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