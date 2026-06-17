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Женщина увидела будущее после смерти и испугалась за судьбу человечества

Константин Пономарев
17 июня 2026, 14:01
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Хизер Мэй рассказала о пережитом опыте клинической смерти, во время которого ей якобы показали войны, голод и кризисы будущего.
Хизер Мэй рассказала о необычном опыте, который, по ее словам, произошел во время клинической смерти
Хизер Мэй рассказала о необычном опыте, который, по ее словам, произошел во время клинической смерти / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Что женщина увидела после клинической смерти и почему это ее напугало
  • Какие события будущего показали загадочные видения
  • Почему рассказ о "путешествии на небеса" вызвал жаркие споры

Жительница Канады Хизер Мэй рассказала о необычном опыте, который, по ее словам, произошел во время клинической смерти. Женщина утверждает, что пережила остановку жизненно важных функций по пути в больницу и увидела видения будущего, которые считает предупреждением для всего человечества.

Инцидент произошел в Ванкувере, где Хизер находилась на званом ужине с друзьями. В какой-то момент она почувствовала сильное давление в груди. Ее тогдашний жених немедленно повез ее в больницу, однако по дороге у женщины случилась массивная легочная эмболия (опасная закупорка артерии, которая может привести к смерти). Об этом пишет Express.

видео дня

По словам Хизер, в первые мгновения она оказалась в полной темноте.

"Это была такая чернота, какой я никогда раньше не видела. Казалось, что вокруг нет ничего, кроме огромного пространства и ощущения покоя", - вспоминает она.

По словам Хизер, в первые мгновения она оказалась в полной темноте
По словам Хизер, в первые мгновения она оказалась в полной темноте / Фото: скриншот с видео Youtube

Женщина рассказала, что спустя некоторое время заметила вдали маленькую точку света. Она постепенно увеличивалась и превратилась в светящийся туннель. После этого, как утверждает Хизер, она оказалась среди множества людей, которых узнала как своих умерших родственников.

Что показали загадочные видения

Самой необычной частью пережитого опыта женщина называет момент, когда ей якобы передали золотой шар. Через него, по ее словам, она увидела различные события из прошлого и будущего человечества.

Хизер утверждает, что ей были показаны масштабные конфликты, общественные потрясения, голод и многочисленные гражданские войны. По ее словам, многие люди в этих видениях чувствовали себя забытыми и отчаянно стремились быть услышанными.

Хизер в 8-летнем возрасте
Хизер в 8-летнем возрасте / Фото: скриншот с видео Youtube

Женщина также отметила, что увиденные сцены сопровождались сильным чувством напряжения и гнева, которые со временем перерастали в масштабные кризисы.

Предупреждение для человечества

После пережитого опыта Хизер пересмотрела свои взгляды на жизнь. Несмотря на то что ранее она считала себя атеисткой, сегодня женщина убеждена, что увиденное не было обычным сном или галлюцинацией.

Главным посланием своих видений она называет необходимость отказаться от предубеждений и научиться лучше понимать представителей других культур и взглядов.

"Мы должны отказаться от своих убеждений о других людях и культурах, если хотим достичь лучшего будущего", - заявила Хизер.

Смотрите в видео о том, что рассказала женщина о будущем человечества:

Ранее Главред писал о том, что девушка сделала ДНК-тест ради забавы и осталась без семьи. Секрет, скрываемый более 45 лет, всплыл после генетического теста. Неожиданное открытие привело к драме и разрыву отношений между матерью и дочерью.

Также сообщалось о том, что мужчина рассказал о загадочном опыте после тяжелой травмы. По его словам, он встретил людей из будущего и получил предупреждения о важных событиях.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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