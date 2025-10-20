Укр
Читать на украинском
Не "безіменний": как на самом деле называется палец, на котором носят кольцо

Мария Николишин
20 октября 2025, 12:01
В украинском языке есть гораздо лучшие соответствия к слову "безіменний".
Как называется палец, на котором носят обручальное кольцо

Вы узнаете:

  • Почему не стоит говорить "безіменний" палец
  • Как правильно называть этот палец на украинском языке

Не все знают, как правильно на украинском назвать палец на котором носят обручальное кольцо. Обычно, большинство называет его "безіменний", но на самом деле это калька с русского языка.

Главред решил разобраться, как сказать на украинском "безіменний" палец.

Почему говорят "безіменний" палец

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что слово "безіменний" - это прямая калька с русского языка.

"Копаясь в тоннах информации я так и не понял, почему у людей не хватило фантазии дать имя этому пальцу", - подчеркнул он.

Как можно назвать четвертый палец

По его словам, в украинском языке есть множество правильных соответствий, которыми можно заменить слово "безіменний". Например:

  • підмізинний;
  • обручковий;
  • перстневий;
  • надмізинний;
  • примізинний;
  • кризениць;
  • примезинець.

Как правильно называть "безіменний" палец - видео:

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

украинский язык
