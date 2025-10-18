Застали еще динозавров: в Украине растут уникальные и редкие деревья

Эти деревья не похожи ни на хвойные, ни на лиственные.

https://glavred.info/culture/zastali-eshche-dinozavrov-v-ukraine-rastut-unikalnye-i-redkie-derevya-10707464.html Ссылка скопирована

Уникальное дерево в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие деревья росли еще 200-250 миллионов лет назад

Чем они особенные

Природа Украины очень богата, красива и разнообразна. В частности, в нашей стране можно встретить очень много интересных деревьев, которые даже существовать в эру динозавров.

Главред решил разобраться, какие уникальные деревья растут в Украине.

видео дня

Какое дерево существует еще со времен динозавров

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что гинкго двулопастное - это единственный современный представитель некогда огромной группы деревьев, которые росли еще 200-250 миллионов лет назад, когда по Земле ходили динозавры.

По его словам, это последний представитель целой ветви эволюции.

"У него нет близких родственников. Все другие виды рода гинкго вымерли еще миллионы лет назад", - говорится в видео.

Чем особенное дерево гинкго

Он отметил, что это дерево не похоже ни на хвойное, ни на лиственное. У него есть семена, как у ели, а листья, как у клена.

"Это живой переход между древними хвойными и современными цветочными растениями. Когда археологи находят окаменелые листья гинкго из юрского периода, они выглядят почти так же, как и современные. Это редкий случай "эволюционного застоя", потому что дерево настолько идеально приспособилось, что просто не нуждается в изменениях", - отметил мужчина.

Чем полезно дерево гинкго

Известно, что листья гинкго используют в медицине уже более тысячи лет.

"Сначала в Китае, а затем во всем мире. Оно улучшает кровообращение, память, работу мозга, а еще обладает антиоксидантными свойствами", - подчеркнул автор видео.

Сколько могут жить деревья гинкго

Мужчина рассказывает, что в природе гинкго может спокойно жить от 1000 до 2000 тысяч лет, а в идеальных условиях, как в монастырских садах, где за ними ухаживают, более 3500 тысяч лет.

"Гуляя в парках, вы могли видеть эти замечательные растения. Однако с высокой вероятностью это именно "мужские деревья", потому что "женские" имеют плоды с очень неприятным запахом", - говорится в видео.

Уникальные и старые деревья в Украине - видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред