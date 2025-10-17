Укр
Читать на украинском
Трудно даже поверить: что когда-то находилось на дне Каховского водохранилища

Мария Николишин
17 октября 2025, 13:14
Оказывается, вода скрывала интересную страницу украинской истории.
Трудно даже поверить: что когда-то находилось на дне Каховского водохранилища
Что находилось на дне Каховского водохранилища / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

О Каховском водохранилище, пожалуй, знают все украинцы. После подрыва Каховской ГЭС, километры ранее затопленной земли теперь открывают свои тайны. В частности, можно больше узнать о загадочном месте под названием Великий Луг.

Главред решил разобраться, что такое Великий Луг.

Что когда-то было на территории Великого Луга

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что на территории Великого Луга, который десятилетиями был дном Каховского водохранилища, в течение XVI-XVIII веков стояло аж шесть Запорожских Сечей.

"Это без преувеличения уникальное место. Сегодня там открывается множество артефактов нашей казацкой, и не только казацкой истории", - подчеркнул он.

Какие сечи были на дне Каховского водохранилища

Мужчина рассказал, что первой была Томаковская Сечь, основанная в середине XVI века. Затем Базавлукская, Никитинская, Чертомлинская, Каменская и Олешковская.

"Каждая сечь возникала после разрушения предыдущей, чтобы казаки могли продолжать борьбу за свободу", - подчеркнул он.

Как казаки выбирали место для сечи

Автор видео добавил, что территория Великого Луга простирается на десятки километров, но именно на правом берегу Днепра в разное время казаки основали сечь.

"Это был продуманный выбор. Правый берег всегда стоял выше, чем левый. Поэтому весенние паводки не смывали укрепления и не разрушали казацкую жизнь", - говорится в видео.

Мужчина также рассказал, что сам Великий Луг образовывал широкую природную крепость.

По его словам, густые плавни, протоки и озера образовывали почти непроходимый барьер, который защищал запорожцев от внезапных нападений крымских татар. Ведь отношения с ними часто менялись от военных столкновений до союзов.

Что когда-то было на дне Каховского водохранилища - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

казаки История Украины
