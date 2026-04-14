Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

Дарья Пшеничник
14 апреля 2026, 11:11обновлено 14 апреля, 12:02
Поводом для беспокойства аналитиков стало заявление помощника президента РФ и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева.
Россия готовит новое вторжение сразу по двум направлениям

Главное из новости:

  • Кремль готовит информационный повод для новых провокаций против НАТО
  • ISW предупреждает о возможных нарушениях воздушного пространства

Кремль резко усиливает информационное давление на соседей по НАТО, создавая почву для возможных провокаций в их воздушном пространстве. На это указывает новый отчет Института изучения войны и последние заявления российских чиновников.

Новый виток обвинений

Аналитики обратили внимание на интервью помощника президента РФ Николая Патрушева, опубликованное 13 апреля. В нем он заявил, что Финляндия и страны Балтии якобы позволяют украинским дронам пролетать через свое воздушное пространство для нанесения ударов по России.

"Заявления Патрушева могут свидетельствовать о том, что российские силы планируют нарушать воздушное пространство Финляндии и стран Балтии. РФ может позиционировать это как „ответные меры" на якобы использование их пространства украинскими БПЛА", — отмечают эксперты.

Что видят аналитики ISW

В отчете ISW отмечается, что такие заявления не являются случайными. Кремль системно формирует информационный фон, который может быть использован в качестве оправдания для будущих агрессивных действий против государств-членов НАТО.

Аналитики подчеркивают, что Москва пытается расширить зону напряженности, обвиняя соседей в "соучастии" в украинских ударах по российским военным объектам. Это позволяет Кремлю создавать образ угрозы со стороны Альянса и готовить собственное население к возможным эскалационным шагам.

Контекст: провокации продолжаются

С начала полномасштабного вторжения страны Балтии и Финляндия неоднократно фиксировали опасные маневры российской авиации у своих границ. Однако теперь Кремль переходит на новый уровень — официальные обвинения в транзите украинских дронов.

Эксперты считают, что такая риторика может стать информационным прикрытием для будущих нарушений воздушного пространства или других гибридных действий, которые Россия попытается представить как "ответ" на вымышленные угрозы.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Российская угроза для НАТО — новости по теме

Как сообщал Главред, генсек Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими выкриками в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подтолкнуть Россию к атаке на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

13:18Синоптик
Военный сбор не отменят после окончания войны - Зеленский подписал закон

Военный сбор не отменят после окончания войны - Зеленский подписал закон

12:12Украина
Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

11:11Мир
Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Четыре знака зодиака обречены на богатство и большую власть — кто они

Четыре знака зодиака обречены на богатство и большую власть — кто они

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

13:28

Все время дерутся: в СМИ попали подробности жизни в семье Уильяма и Кейт

13:18

Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

13:17

Телеканал ТЕТ представил нового ведущего программы "Караоке на Майдане"

12:32

Рада готовит новые правила для ТЦК: что нужно знать украинцам

12:21

В Украине прогнозируют новый скачок цен: в НБУ объяснили, почему все снова подорожает

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгахКто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах
12:12

Военный сбор не отменят после окончания войны - Зеленский подписал закон

12:11

Чем подкормить вишню для сладких и крупных ягод: рекордный урожай гарантирован

12:07

Требует "вернуть" планету: в NASA ответили на письмо девочки

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

11:24

Гороскоп Таро на завтра 15 апреля: Близнецам - думать, Скорпиону - стать сильнее

11:16

Самый короткий тест на IQ из 3 вопросов: справились лишь 17%

11:14

Когда сажать георгины в Украине: названы сроки и идеальные сорта по регионамВидео

11:11

"Уже все заметили": Наталка Денисенко смело показала животик

11:11

Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

11:02

Нельзя определенные флаги: какие правила вводят организаторы Евровидения

10:59

Зачем на самом деле кошкам усы: скрытые функции, о которых знают далеко не все

10:47

100 дней Буданова на Банковой: ключевые решения и первые результаты

10:35

РФ атаковала большой областной центр: "Шахед" влетел в админздание

10:24

Евровидение 2026: Украина провалилась в рейтинге букмекеровВидео

10:08

Гороскоп на завтра, 15 апреля: Ракам - трудности, Водолеям - неожиданность

10:07

"Четвертая стадия": дочь Нины Матвиенко откровенно заговорила о ее болезни

10:05

Зачем в фарш добавляют одно яблоко: этот трюк удивит даже опытных кулинаров

09:46

Мощный взрыв, есть раненый: в Броварах произошел теракт

09:41

Оккупанты под обстрелами: зафиксированы прилеты и блэкауты

09:37

Дроны ударили по Измаилу: повреждено судно, горели автобусы и домаФото

09:00

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе

08:42

Что означает выражение "козел отпущения" и откуда оно произошло: знают единицы

08:38

Карта Deep State обновлена: россияне продвинулись сразу в трёх местах

07:58

Джей Ди Венс стал чёрным ангелом неудачи: Фесенко очертил его перспективымнение

07:43

Цены на нефть могут обновить максимум: в США назвали сроки пика

06:50

"Прилет" в многоэтажку: что известно об атаке дронов на ХарьковФото

05:55

Короткая юбка и яркая улыбка: Алла Пугачева восхитила праздничным видом

05:11

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

04:51

Как в СССР женщины ухаживали за собой: некоторые методы могут сильно удивить

04:30

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое началоВидео

03:00

Испортят вкус и посуду: какие продукты нельзя готовить в нержавеющей сталиВидео

02:24

Можно ли отвечать на "Христос воскрес!" фразой "Воскреснет Украина!" - ответ ПЦУ

13 апреля, понедельник
23:58

Больше F-16 и не только: Федоров анонсировал мощный пакет помощи, что известно

23:53

Врежет -5: в Украине объявили штормовое предупреждение

23:01

Дело не в экономии света: что будет, если оставлять зарядку в розеткеВидео

22:30

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

22:10

Не только для коктейлей: 8 неожиданных способов использования водки в быту

22:00

Сутки под влиянием контрастов: какие капризы подготовила погода для Днепра

21:22

Не только бусы: как украинцы создавали идеал женской красоты 200 лет назад

21:12

РФ давит на Сумщине, Силы обороны отступили — 14-й армейский корпус

20:14

Какие сериалы посмотреть на выходных: подборка фильмов, которые держат в напряжении с самого начала

19:46

Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

19:29

Какой картофель сажать в 2026 году — лучшие сорта для большого урожая

19:23

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

19:10

Шанс начать с чистого листа: Рейтерович рассказал, чего Украине следует ожидать от правительства Мадярамнение

