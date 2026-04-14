Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

- Кремль готовит информационный повод для новых провокаций против НАТО
- ISW предупреждает о возможных нарушениях воздушного пространства
Кремль резко усиливает информационное давление на соседей по НАТО, создавая почву для возможных провокаций в их воздушном пространстве. На это указывает новый отчет Института изучения войны и последние заявления российских чиновников.
Новый виток обвинений
Аналитики обратили внимание на интервью помощника президента РФ Николая Патрушева, опубликованное 13 апреля. В нем он заявил, что Финляндия и страны Балтии якобы позволяют украинским дронам пролетать через свое воздушное пространство для нанесения ударов по России.
"Заявления Патрушева могут свидетельствовать о том, что российские силы планируют нарушать воздушное пространство Финляндии и стран Балтии. РФ может позиционировать это как „ответные меры" на якобы использование их пространства украинскими БПЛА", — отмечают эксперты.
Что видят аналитики ISW
В отчете ISW отмечается, что такие заявления не являются случайными. Кремль системно формирует информационный фон, который может быть использован в качестве оправдания для будущих агрессивных действий против государств-членов НАТО.
Аналитики подчеркивают, что Москва пытается расширить зону напряженности, обвиняя соседей в "соучастии" в украинских ударах по российским военным объектам. Это позволяет Кремлю создавать образ угрозы со стороны Альянса и готовить собственное население к возможным эскалационным шагам.
Контекст: провокации продолжаются
С начала полномасштабного вторжения страны Балтии и Финляндия неоднократно фиксировали опасные маневры российской авиации у своих границ. Однако теперь Кремль переходит на новый уровень — официальные обвинения в транзите украинских дронов.
Эксперты считают, что такая риторика может стать информационным прикрытием для будущих нарушений воздушного пространства или других гибридных действий, которые Россия попытается представить как "ответ" на вымышленные угрозы.
Как сообщал Главред, генсек Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.
Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими выкриками в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подтолкнуть Россию к атаке на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
