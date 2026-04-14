"Кровавая мясорубка": раскрыт тревожный сценарий новой войны в Европе

У Владимира Путина сейчас нет людей для новой войны, и ему придется снимать войска с украинского фронта, считает Владимир Милов.

РФ может отправить оккупантов в Эстонию

Важное из заявлений Милова:

Россия будет тестировать оборону НАТО, не только в странах Балтии

Часть членов НАТО не захотят участвовать в активной обороне стран Балтии

Путин может устроить гибридные операции по дестабилизации с терактами

Экономист, политик, экс-замминистра энергетики РФ Владимир Милов прокомментировал вопрос вероятности реализации вооруженного нападения на одну из стран Балтии.

"Россия совершенно точно будет тестировать оборону НАТО, не только в странах Балтии. Но они являются очевидным уязвимым звеном, потому что ближе всего к России. И там есть часть российского населения, которое в том числе может служить проводником каких-то путинских идей. Этот фактор есть и в Латвии, и в Эстонии", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Как отмечает эксперт, диктатору РФ Владимиру Путину выгоден новый очаг постоянного напряжения.

"Думаю, его первая цель – просто всех пугать и тестировать решимость НАТО коллективно обороняться. Ведь сейчас во всех альянсах, которые считались незыблемыми, возникает вопрос о том, будут ли соблюдаться обязательства. Путин все это видит. Нынешняя активизация темы вокруг стран Балтии связана с тем, что Путин видит: единство НАТО под вопросом. В этой ситуации он хочет дополнительно продемонстрировать, что единства уже нет, и часть членов НАТО не захотят участвовать в активной обороне стран Балтии. Такова его цель", - убежден он.

По словам собеседника, в странах Балтии, и в Литве в частности, наблюдается высокая готовность к обороне в случае нападения РФ.

"Рядом есть страны, которые придут на помощь, например, Финляндия и Польша, и у них много живой силы. Здесь России будет очень тяжело – будет кровавая мясорубка. Но для масштабной затяжной операции у Путина сейчас нет людей, и ему придется снимать войска с украинского фронта, оголяя свои позиции. И тогда будет так, как в 2022 году на Харьковщине, когда украинская армия просто прокатилась и вернула территории. Путин сейчас не может себе позволить оголить оккупированные украинские территории. А других свободных войск у него нет", - сказал он.

Российский оппозиционер считает, что у Путина нет возможности реализовать военную операцию против стран Балтии, потому что он встретит ожесточенное сопротивление, к которому готовятся давно.

"С другой стороны, что точно может быть, и это абсолютно реалистично, Путин это умеет и практикует – всякие гибридные операции по дестабилизации с терактами, нападениями, атаками на критическую инфраструктуру и, возможно, какими-то диверсионными рейдами. Тем более, у него есть Беларусь, и он всегда может сказать: "Это вообще не я, а какие-то неопознанные вооруженные люди, может, местные что-то купили в военторге". К таким операциям по дестабилизации надо готовиться, я думаю, они будут. Что касается полномасштабного военного нападения, то Путин может и это сделать – у него совсем другой порог оценки, и он способен на отмороженные действия. Но если это произойдет, он встретит здесь ожесточенное сопротивление, для преодоления которого у него недостаточно ресурсов", - добавил Милов.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) – российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. 1997-2002 гг. – работал в правительстве РФ. Май-октябрь 2002 г. – заместитель министра энергетики РФ. С 2008 по 2010 год – член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 гг. возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году уехал из России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года осудил действия режима Путина и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

