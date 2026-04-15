Украина усилит оборону: Зеленский раскрыл ключевые договоренности с Европой

Россия не прекращает удары по украинским городам. В связи с этим Украина ежедневно нуждается в ракетах для ПВО.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-usilit-oboronu-zelenskiy-raskryl-klyuchevye-dogovorennosti-s-evropoy-10756808.html Ссылка скопирована

Зеленский сообщил о договоренностях с Европой

Главные тезисы Зеленского:

Украина ежедневно нуждается в ракетах из-за постоянных атак РФ

Достигнуты договоренности по ракетам PAC-2 и системам IRIS-T

Киев готовит новые соглашения с партнерами

На каждый удар РФ будет ответ — санкциями и усилением обороны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевым дипломатическим приоритетом страны остается усиление противовоздушной обороны на фоне продолжающихся российских атак.

По его словам, Украина ежедневно нуждается в ракетах для ПВО, поскольку Россия не прекращает удары по украинским городам. Только за последние сутки атаки были зафиксированы по Днепру, Черкассам, Харькову, Кривому Рогу, Чернигову, а также по Донбассу и Запорожью.

видео дня

"Только в Днепре вчера пять человек были убиты российским ударом… В Черкассах погиб маленький мальчик – ему было восемь лет… В Запорожье от удара по автобусной остановке тоже погиб человек. Мои соболезнования родным и близким", - написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает применять тактику комбинированных ударов, поэтому Украина должна быть готова уничтожать все типы воздушных целей. В этой связи важную роль играет программа PURL, которая обеспечивает поставки антибаллистических ракет.

Президент сообщил, что Украина уже получила дополнительные взносы в эту программу от Германии и Норвегии. Кроме того, достигнуты договоренности с Германией о передаче ракет PAC-2 и дополнительных пусковых установок для систем IRIS-T, а также с Норвегией — об усилении ПВО.

По словам Зеленского, ведется работа над новыми соглашениями с международными партнерами. Он подчеркнул, что каждое такое решение помогает спасти тысячи жизней украинцев.

IRIS-T / Инфографика: Главред

Также Украина вместе с европейскими партнерами работает над развитием собственного производства систем ПВО, ракет и беспилотников. Президент отметил, что в ближайшее время ожидается дополнительное усиление оборонных возможностей благодаря совместным проектам.

Зеленский заверил, что на каждый российский удар Украина будет давать ответ — через санкции, развитие собственной обороны и сотрудничество с союзниками.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 15 апреля российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В результате вражеской атаки в административном здании произошёл пожар. Один человек получил ранения.

Кроме того, минувшей ночью российские войска атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. По меньшей мере три человека ранены.

Российские войска трижды за ночь атаковали промышленную зону города Сумы с помощью дронов. Во время ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами оккупантов.

В Одесской области под удар РФ попала портовая инфраструктура.

В результате "прилетов" зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в ВС ВСУ, в ночь на 15 апреля (с 18:00 14 апреля) армия РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 324 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 вражеских БпЛА. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

Другие новости:

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред