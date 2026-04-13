Украина готовит ответ "Орешнику": раскрыты детали секретных операций ГУР

У Украины есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары на расстоянии до 500 км и лететь на гиперзвуковых скоростях.

Украина тестирует космические технологии против РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Кратко:

Украина дважды успешно запустила ракетоносители в космос

Впервые в Европе был осуществлен запуск ракеты с самолета на высоте ~8 км

Такая технология может стать "воздушным космодромом"

Украинские разведчики дважды успешно запустили ракетоносители в космос. Это были не эксперименты, а выполнение реальных боевых задач под руководством тогдашнего главы ГУР Кирилла Буданова. Детали раскрыл народный депутат Федор Вениславский, который возглавляет подкомитет по госбезопасности оборонного комитета Верховной Рады.

Первый запуск состоялся на высоту более 100 километров, а второй — на 204 километра. Оба результата официально зафиксированы техническими средствами.

"Это уникальная ситуация для страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны. То есть Украина уже имеет технические возможности противодействовать подобным средствам нападения врага и поражать их в космосе", — сказал Вениславский в интервью РБК-Украина.

По словам нардепа, у Украины есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 км и лететь на гиперзвуковых скоростях.

"И мы их успешно применяем. Но главное их назначение - для выполнения неординарных операций, в том числе и таких, о которых мы только что говорили", — добавил Вениславский.

"Воздушный космодром" и противодействие "Орешнику"

Нардеп также рассказал, что рабочая группа ГУР выполнила еще одну уникальную задачу — запустила ракетоноситель с транспортного самолета на высоте около 8 км.

"Это было осуществлено впервые на территории Европейского континента и второй раз в мировой истории. Первыми такое сделали США в середине 70-х годов. Но наша высота вывода является рекордной", — подчеркнул Вениславский.

Эта воздушная система в ближайшем будущем может превратиться в "воздушный космодром". Запуск ракет с воздуха экономит энергию на прохождение плотных слоев атмосферы, что значительно увеличивает дальность и эффективность поражения.

Систему планируют использовать как для мирных целей, так и для противодействия российским ракетам "Орешник".

"Это уникальные результаты работы нашей группы, которой руководит ГУР. Сейчас продолжаем работать в этом направлении", - резюмировал Вениславский.

Баллистическую ракету "Орешник" многие эксперты связывают с проектом РС-26 "Рубеж" / Инфографика: Главред

Украинские ракеты - что о них известно

Как писал Главред, в марте 2026 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет испытывать новую систему ПВО для противодействия ударам российской баллистики.

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж заявлял, что Украине уже существует производство баллистических ракет дальностью более 500 километров. Украинские ракеты должны иметь возможность поражать аэродромы стратегической авиации РФ, тактические объекты и пусковые установки БпЛА.

Народный депутат, председатель украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что Украина уже применяет ракеты типа "Фламинго" для ударов по территории России, но это не единственная украинская разработка, способная действовать на дистанции более 1000 км.

Известно, что украинские специалисты разработали ракетный комплекс Грім-2, созданный Южным конструкторским бюро и произведенный на мощностях Южмаша в Днепре. Этот проект является частью восстановленной национальной программы по созданию ракетных вооружений.

О персоне: Федор Вениславский Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

