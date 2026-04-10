Война лишила его дома, а затем и жены: вся жизнь этого мужчины поместилась в машине

Ангелина Подвысоцкая
10 апреля 2026, 18:05
После гибели жены мужчина отправился на поиски более безопасного места, но его автомобиль не выдержал.
мужчина с машиной
Россияне отняли у мужчины дом и жену / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Киеве заметили мужчину, который поместил всю свою жизнь в один автомобиль и уехал в поисках безопасного места. По дороге его старенький ВАЗ не выдержал и сломался. Видео с растерянным мужчиной уже разлетелось по сети.

Что известно о мужчине

70-летний мужчина жил с семьей на Донбассе, но из-за войны был вынужден искать убежище в Черниговской области. Но в результате вражеской атаки погибла его жена.

Мужчина собрал все и отправился в путь. В свой ВАЗ он поместил вещи, бытовую технику, даже 18 кур и собаку. Однако старенький автомобиль не выдержал и сломался прямо в столице.

Растерянного дедушку заметили прохожие и обратились к правоохранителям.

"Патрульные Алина Яцюк, Иван Гавриленко, Артур Чайка и Олег Задерей пообщались с мужчиной, поддержали, успокоили и помогли. Совместными усилиями отбуксировали автомобиль в автосервис, чтобы мужчина мог починить машину и двинуться дальше", — говорится в сообщении.

мужчина с машиной
Россияне отобрали у мужчины дом и жену / фото: скриншот

На эту историю отреагировал соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он попросил помочь найти мужчину и пообещал подарить ему новый автомобиль.

"Печальная история. Если найдется его контакт. Подарю ему пикап", - написал Гороховский.

Впоследствии он сообщил, что ему удалось найти этого мужчину.

Ранее Главред рассказывал о том, что 20-летняя Даша Сергиенко погибла от удара РФ в Сумской области. Оккупанты днем нанесли удар по дому семьи Сергиенко в селе Очкино Зноб-Новгородской общины в Сумской области. Во время взрыва 20-летняя Даша прикрыла собой младшую сестру и тем самым спасла ее. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

В Одесской области молодая проводница погибла во время эвакуации. 19-летняя проводница Илона Вовк проводила эвакуацию пассажиров после обстрела и прямо в этот момент ее сбил встречный поезд.

Реклама

