Война лишила его дома, а затем и жены: вся жизнь этого мужчины поместилась в машине

После гибели жены мужчина отправился на поиски более безопасного места, но его автомобиль не выдержал.

Россияне отняли у мужчины дом и жену / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Киеве заметили мужчину, который поместил всю свою жизнь в один автомобиль и уехал в поисках безопасного места. По дороге его старенький ВАЗ не выдержал и сломался. Видео с растерянным мужчиной уже разлетелось по сети.

Что известно о мужчине

70-летний мужчина жил с семьей на Донбассе, но из-за войны был вынужден искать убежище в Черниговской области. Но в результате вражеской атаки погибла его жена.

Мужчина собрал все и отправился в путь. В свой ВАЗ он поместил вещи, бытовую технику, даже 18 кур и собаку. Однако старенький автомобиль не выдержал и сломался прямо в столице.

Растерянного дедушку заметили прохожие и обратились к правоохранителям.

"Патрульные Алина Яцюк, Иван Гавриленко, Артур Чайка и Олег Задерей пообщались с мужчиной, поддержали, успокоили и помогли. Совместными усилиями отбуксировали автомобиль в автосервис, чтобы мужчина мог починить машину и двинуться дальше", — говорится в сообщении.

Россияне отобрали у мужчины дом и жену / фото: скриншот

На эту историю отреагировал соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он попросил помочь найти мужчину и пообещал подарить ему новый автомобиль.

"Печальная история. Если найдется его контакт. Подарю ему пикап", - написал Гороховский.

Впоследствии он сообщил, что ему удалось найти этого мужчину.

