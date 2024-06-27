Церковный праздник: чего ни в коем случае нельзя делать 28 июня

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред собрал полезную информацию о религиозном празднике, который отмечают 28 июня.

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Что нельзя делать 28 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Праздник 28 июня имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день перенесения мощей бессребреников Кира и Иоанна.

Какие праздники 28 июня

В Украине и мире 28 июня отмечают такие праздники:

видео дня

День Конституции Украины

Международный день пирсинга

Международный день розового вина

Церковный праздник 28 июня

По новому церковному календарю, 28 июня в Украине отмечают день перенесения мощей бессребреников Кира и Иоанна.

Из преданий известно, что святые были раннехристианскими святыми мучениками, бессребрениками, египетские врач и воин. Кир был очень набожным врачом. Он не брал никакого вознаграждения, а призывал людей не грешить, потому что болезни часто являются следствием грешной жизни. Впоследствии он поступил в монастырь в Арабии. После этого всего Бог дал ему чудесный дар лечить больных молитвой. Впоследствии к нему присоединился бывший воин Иван, который принял святое Крещение.

Однажды, узнав о заключении христианки Афанасии и трех ее малолетних дочерей, святые Кир и Иоанн отправились спасать их. Но святых поймали, а после того жестоко мучили, чтобы те отреклись от веры в Иисуса Христа, однако они были до последнего непоколебимы в своей вере. Позже невинным девушкам и их матери отрубили головы, а Кира и Ивана убили мечом.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 28 июня

В народе считают, что категорически запрещено выливать чистую питьевую воду.

В этот день особенно важно не ссориться, не сплетничать, не клеветать, а быть милосердным.

Считается, что в этот день запрещено вытираться чужим полотенцем, ведь существует риск, что можно забрать себе проблемы и болезни другого человека.

День Ангела 28 июня

28 июня свои именины отмечают владельцы таких имен как Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.

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