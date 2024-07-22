Почему 23 июля нужно проснуться до рассвета - строгие приметы дня

Что нельзя делать 23 июля. Важные приметы и запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем.

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Что нельзя делать 23 июля / фото: pomisna.info

23 июля церковь почитает память святых мучеников Трофима, Теофила и других. Как сообщает Главред, они жили в III веке и пострадали за веру во время гонений на христиан в Римской империи. Эти преследования инициировал император Декий и другие римские правители.

Императоры хотели восстановить поклонение римским богам и стабильность империи. Трофила и Теофила поймали. Их подвергли жестким пыткам, но они не отреклись от веры. После этого их казнили.

Что можно делать 23 июля

В этот день можно заниматься физическим трудом. Считается, что все начатые дела принесут хороший результат.

В этот день можно начинать собирать калину и делать из нее заготовки на зиму. Предки верили, что калина поможет излечить различные болезни.

В этот день нужно проснуться еще до восхода солнца. Это поможет вам успеть сделать все запланированные дела.

Что нельзя делать 23 июля

1. Нельзя 23 июля ходить в лес людям, у которых нет второй половинки. Предки верили, что нечистая сила может их утянуть за собой.

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2. Нельзя 23 июля унывать и ссориться. Иначе у вас и у ваших близких могут появиться проблемы со здоровьем.

Приметы 23 июля

Если в этот день утром появился туман, то будет большой урожай грибов.

Если в этот день идет дождь, то будет большой урожай.

Если в этот день вокруг муравейника много муравьев, то будут солнечные дни.

Если в этот день на поверхности воды появился сом, то будет гроза.

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