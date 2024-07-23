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Состояние волос жестко ухудшится: что нельзя делать с волосами 24 июля - приметы

Ангелина Подвысоцкая
23 июля 2024, 17:21
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Что можно делать 24 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от проблем со здоровьем.
приметы
Что нельзя делать 24 июля / фото: pixabay

24 июля церковь почитает память святых мучеников Бориса и Глеба. Как сообщает Главред, они были любимыми сыновьями Владимира Великого. Борис был князем Ростова, а Глеб - князем Мурома. Еще один сын Владимира - Святополк Окаянный - так делал захватить власть, что отправил людей для убийства Бориса. Глеб узнал об этом и также был убит по приказу Святополка.

Борис и Глеб стали первыми святыми, канонизированными на Руси. Это свидетельствовало о развитии христианства на этих землях. Стоит отметить, что они во время крещения получили имена Роман и Давид.

Что можно делать 24 июля

  • В этот день женщинам стоит заняться сбором ягоды черемухи. Из них можно приготовить компот и сделать заготовки на зиму. Предки верили, что если их высушить, то в них сохранятся все лечебные свойства.
  • В этот день нужно посетить храм и помолиться. Считается, что у Бориса и Глеба стоит попросить об исцелении от болезней.

Что нельзя делать 24 июля

1. Нельзя 24 июля женщинам ходить с распущенными волосами. Считается, что нечисть ухудшит состояние волос.

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2. Нельзя 24 июля оставлять открытыми окна во время грозы. Предки верили, что тогда в дом может проникнуть нечистая сила, которая навредит вашей семье.

3. Нельзя 24 июля идти в поле. Молния может спровоцировать пожар.

Приметы 24 июля

  • Если в этот день кукушка летает низко, то будет дождь.
  • Если в этот день дует южный ветер, то погода ухудшится.
  • Если в этот день до обеда не высохла роса, то будет гроза.
  • Если в этот день паук плетет свою паутину, то будут длительные дожди.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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