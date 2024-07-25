Что нужно сделать с росой 25 июля: старые приметы, о которых вы даже не догадываетесь

Что нельзя делать 25 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от болезней.

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Что нельзя делать 25 июля / фото: depositphotos.com/ua

25 июля церковь отмечает Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Как сообщает Главред, она стала одной из самых почитаемых святых в христианстве.

Анна была дочерью священника Матана из поколения Иуды. Также она стала женой Иоакима. У них долгое время не было детей. Анна постоянно молилась и просила Господа, подарить ей ребенка. Ее молитвы были услышаны и ангел возвестил женщину о рождении дочери. Он сообщил, что дочь станет благословением для всего мира. Тогда у Анны родилась Пресвятая Дева Мария.

Что можно делать 25 июля

В этот день можно начинать выкапывать молодую картошку. Ее запекали и ели прямо с кожурой.

В этот день можно немного поплавать над судьбой и пожалеть себя. Считается, что слезы принесут человеку облегчение и утешение.

В этот день нужно собрать росу в платок. Ею можно обтереть больных. Предки верили, что это поможет исцелиться от болезней и защитить себя от них.

Что нельзя делать 25 июля

1. Нельзя 25 июля купаться в природных водоемах девушкам и женщинам. Иначе есть риск утонуть.

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2. Нельзя 25 июля заниматься тяжелым физическим трудом. Предки верили, что это может вызвать проблемы со здоровьем.

3. Нельзя 25 июля обрезать деревья. Считается, что тогда раны на растениях будут долго заживать.

Приметы 25 июля

Если этим утром в поле замерзла роса, то зима будет суровой.

Если в этот день на дубе много желудей, то зима будет теплой.

Если в этот день пчелы подлетают близко к людям, то погода будет жаркой и сухой.

Если в этот день на верхушках деревьев пожелтели листья, то осень будет ранней.

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