Весь год будет успешным: кого нужно погладить 26 июля - приметы

Что нельзя делать 26 июля. Строгие запреты и приметы, которые уберегут вас от проблем.

https://glavred.info/primety/ves-god-budet-uspeshnym-kogo-nuzhno-pogladit-26-iyulya-primety-10583507.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 26 июля / фото: pixabay

26 июля церковь почитает память святого мученика Ермолая. Как сообщает Главред, он был священником в Никомидии на востоке Римской империи. Он активно проповедовал христианство, даже под угрозой преследований.

Ермолай потерпел мученическую смерть за свою веру. Он отказался от своей веры в Иисуса Христа, за что его истязали, после чего убили.

Что можно делать 26 июля

В этот день нужно делать заготовки из яблок на зиму. Можно варить компоты, делать домашнее вино.

В этот день нужно заняться любимым делом. Это принесет вам удовольствие.

В этот день нужно погладить домашних любимцев. Считается, что если погладить, особенно кошек, то они станут вашим амулетом.

Что нельзя делать 26 июля

1. Нельзя 26 июля готовить выпечку из прошлогодней муки. Предки верили, что тогда в жизнь вернутся прошлые беды и невзгоды.

видео дня

2. Нельзя 26 июля оставлять урожай на полях. Иначе его испортит нечистая сила.

Приметы 26 июля

Если в этот день у водоемов прыгают лягушки, то будет дождь.

Если в этот день очень назойливые мухи, то будет непогода.

Если в этот день кот трется об ноги, то вас ждет хороший год.

Если в этот день пожелтела липа, то осень придет рано.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред