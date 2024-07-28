Отношения в семье улучшатся: какие пирожки нужно съесть 29 июля - приметы

Что нельзя делать 29 июля. Строгие приметы и запреты, которые укрепят здоровье на весь год.

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Что нельзя делать 29 июля / фото: pomisna.info

29 июля церковь почитает память святого мученика Калинника. Как сообщает Главред, он с юных лет был ревностным христианином. Он активно проповедовал христианскую веру, пытался обратить язычников в христианство, путешествовал по городам и провозглашал учение Христа. Калинник призывал людей к покаянию и вере в единого Бога.

Позже его арестовали во время преследований христиан при правлении императора Диоклетиана. Правитель приказывал отречься от веры и принести жертву языческим богам. Калинник отказался выполнять приказ и остался верен Христу. Тогда его подвергли жестким пыткам, заставляли ходить в железных ботинках с гвоздями. Он выдержал все страдания и его сожгли заживо за городом.

Что можно делать 29 июля

В этот день нужно собрать ягоды калины. Из них можно испечь пироги, которыми накормят всех домочадцев. Предки верили, что тогда в доме будет царить счастье и тепло.

В этот день нужно посидеть под деревом. Считается, что это поможет зарядиться крепким здоровьем на весь год.

Что нельзя делать 29 июля

1. Нельзя 29 июля заниматься любыми финансовыми делами. Считается, что нельзя даже обсуждать денежные вопросы, так как финансовое положение серьезно ухудшится.

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2. Нельзя 29 июля ломать ветки калины. Считается, что тогда к вам придут беды и разочарования.

Приметы 29 июля

Если в этот день в лесу много ягод и грибов, то зима будет холодной и длинной.

Если в этот день тепло, но идет дождь, то будет большое количество грибов.

Если в этот день появился туман, то будет большой урожай зерновых.

Если в этот день вороны каркают против ветра, то будет дождь.

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