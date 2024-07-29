Здоровье станет очень крепким: что нужно съесть 30 июля - приметы

Что нельзя делать 30 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от финансовых проблем.

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Что нельзя делать 30 июля / фото: УНИАН

30 июля церковь почитает память святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Как сообщает Главред, святой Сила служил вместе с апостолом Павлом. Он был "начальником между братиями" и очень уважаемым человеком в Иерусалимской Церкви. Позже он стал епископом в Коринфе.

Силуан стал епископом в Фессалонике после того, как ходил с проповедями по разным городам. Что касается Андроника, то о нем известно, что он также был одним из 70-ти апостолов. Святой стал епископом Паннонийским. Все они путешествовали, проповедуя Евангелие и основывая новые церкви.

Что можно делать 30 июля

В этот день можно собирать ежевику. Из нее обязательно нужно приготовить различные блюда и дать попробовать всем членам семьи. Предки верили, что это подарит им здоровье.

В этот день нужно помолиться. У святых стоит попросить благополучия и семейного счастья.

Что нельзя делать 30 июля

1. Нельзя 30 июля отказывать в помощи. Иначе вы сами окажитесь в беде.

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2. Нельзя 30 июля ссориться с родными. Предки верили, что эти конфликты могут притянуть даже финансовые проблемы.

3. Нельзя 30 июля рассказывать плохой сон до заката. Если нарушить запрет, то он сбудется.

Приметы 30 июля

Если в этот день прохладная погода, то в ближайшее время не будет осадков.

Если в этот день паук плетет паутину, то солнечная погода задержится надолго.

Если в этот день дождь, то такая же погода будет еще несколько дней.

Если в этот день уродила рябина, то осень придет рано, а зима будет холодной.

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