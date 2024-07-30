Что категорически нельзя делать дома 31 июля: строгие приметы и запреты

Что можно делать 31 июля. Важные приметы, которые уберегут от неприятностей, беды и слез.

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Что нельзя делать 31 июля / фото: pomisna.info

31 июля церковь почитает память святого праведного Евдокима. Также в этот день отмечается Предпраздник изнесения древ Честного и Животворящего Креста Господня. Как сообщает Главред, Евдоким родился в набожной христианской семье. С раннего детства он проявлял большое желание к познанию Священного Писания и духовной жизни.

Он служил при дворе византийского правителя, был назначен военачальником в Кападокии, где отличался справедливостью, честностью и любовью к подчиненным. Он всегда оставался верен своим христианским принципам, постоянно молился, постился и помогал нуждающимся.

Что можно делать 31 июля

В этот день можно играть свадьбы и венчаться. Однако лучше не делать предложение руки и сердца.

В этот день можно взяться за новое важное дело. Считается, что оно будет иметь положительный результат.

В этот день нужно отправиться в поле или на огород. Предки собирали огурцы, помидоры и кабачки.

Что нельзя делать 31 июля

1. Нельзя 31 июля есть масляную пищу. Считается, что если нарушить запрет, то в жизнь может прийти беда.

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2. Нельзя 31 июля веселиться, смеяться и петь. Предки верили, что тогда придется много плакать.

3. Нельзя 31 июля выяснять отношения дома. Иначе в доме может поселиться нечистая сила.

Приметы 31 июля

Если в этот день дятел громко стучит по дереву, то солнечная погода сменится на дождливую.

Если в этот день куры отошли от курятника, то погода ухудшится.

Если в этот день поднялся ветер, то зима будет снежной.

Если в этот день туман, то будет много грибов.

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