Что нельзя делать в день Медового Спаса: строгие приметы и запреты 1 августа

Что можно делать 1 августа. Важные приметы, которые уберегут от разных проблем.

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Что нельзя делать 1 августа / фото: pomisna.info

1 августа церковь отмечает Происхождение Честных древ Животворящего Креста Господнего. В народном календаре - Медовый Спас или Маковея. Как сообщает Главред, это первый Спас. Украинцы отмечают его с давних времен.

Именно в этот день начинается Успенский пост. Медовый спас получил свое название за то, что в этот день люди начинали собирать мак и мед. Также этот праздник связан с семью мучениками Макавеев, их матерью Соломонией и учителем Елеазарем. Они приняли свою смерть за свою веру в Господа.

Что можно делать 1 августа

В этот день нужно собрать мак и мед, а также приготовить с ними блины, оладьи или другие блюда.

В этот день нужно освятить воду в родниках и колодцах. Ею нужно напоить домашний скот и умыться самим. Предки верили, что освященная вода смоет все болезни и сглаз.

В этот день нужно пойти на богослужение в храм. Там стоит освятить баночки с медом, мак, букеты полевых цветов.

Что нельзя делать 1 августа

1. Нельзя 1 августа быть грязными и неопрятным, дом нужно держать в чистоте. Иначе испортится атмосфера в доме и в жизнь придут неприятности.

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2. Нельзя 1 августа поднимать с земли на улице потерянные вещи. Есть риск перенять на себя чужие болезни и проблемы.

3. Нельзя 1 августа есть многие продукты, так как нужно придерживаться Успенского поста.

Приметы 1 августа

Если в этот день на дубе много желудей, то урожай будет хорошим.

Если в этот день рыба плавает близко к поверхности воды, то лучше не купаться в водоеме.

Если в этот день теплый день, то осень будет поздней.

Если в этот день муравьи прячутся в муравейник, то скоро пойдет дождь.

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