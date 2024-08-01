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Что нельзя делать на следующий день после Маковея: строгие приметы

Ангелина Подвысоцкая
1 августа 2024, 15:17
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Что можно делать 2 августа. Важные приметы и запреты, которые уберегут от "черной полосы".
приметы
Что нельзя делать 2 августа / фото: pomisna.info

2 августа церковь отмечает день перенесения мощей святого первомученика Стефана. Как сообщает Главред, он был одним из семи диаконов, избранных апостолами для служения в Иерусалимской общине. Он был очень мудрым, верующим, проводил проповеди. Стефан разоблачал грехи других и из-за этого попал в конфликт с религиозными лидерами. Его обвинили в богохульстве и забили камнями.

После мученической смерти мощи святого Стефана были найдены и перенесены к месту большего почитания. Мощи обнаружили после того, как один священник Лукиан увидел место захоронения в видении.

Что можно делать 2 августа

  • В этот день нужно убрать дома. Все нужно держать в чистоте.
  • В этот день нужно собрать в поле цветы, сделать из них венок. Его вешали над входной дверью и верили, что он защитит от нечисти и болезней.
  • В этот день можно венчаться и играть свадьбы. День считается благоприятным для этого.

Что нельзя делать 2 августа

1. Нельзя 2 августа оскорблять любых животных. Предки верили, что если убить или ранить животное, то в жизнь придет "черная полоса".

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2. Нельзя 2 августа давать и брать деньги взаймы. Если нарушить запрет, то начнутся финансовые проблемы.

3. Нельзя 2 августа надевать дорогие вещи и драгоценности. Считается, что хвастуны могут потерять нажиток.

4. Нельзя 2 августа есть мясо, яйца и молочные продукты. Запрет связан с началом Успенского поста.

Приметы 2 августа

  • Если днем спит домашний скот, то скоро пойдет дождь.
  • Если в этот день замолчали лягушки, то утром будут заморозки.
  • Если в этот день паук плетет маленькую паутину, то будет ветер.
  • Если в этот день пошел дождь, то он затянется еще на неделю.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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