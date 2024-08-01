Что нельзя делать на следующий день после Маковея: строгие приметы

2 августа церковь отмечает день перенесения мощей святого первомученика Стефана. Как сообщает Главред, он был одним из семи диаконов, избранных апостолами для служения в Иерусалимской общине. Он был очень мудрым, верующим, проводил проповеди. Стефан разоблачал грехи других и из-за этого попал в конфликт с религиозными лидерами. Его обвинили в богохульстве и забили камнями.
После мученической смерти мощи святого Стефана были найдены и перенесены к месту большего почитания. Мощи обнаружили после того, как один священник Лукиан увидел место захоронения в видении.
Что можно делать 2 августа
- В этот день нужно убрать дома. Все нужно держать в чистоте.
- В этот день нужно собрать в поле цветы, сделать из них венок. Его вешали над входной дверью и верили, что он защитит от нечисти и болезней.
- В этот день можно венчаться и играть свадьбы. День считается благоприятным для этого.
Что нельзя делать 2 августа
1. Нельзя 2 августа оскорблять любых животных. Предки верили, что если убить или ранить животное, то в жизнь придет "черная полоса".
2. Нельзя 2 августа давать и брать деньги взаймы. Если нарушить запрет, то начнутся финансовые проблемы.
3. Нельзя 2 августа надевать дорогие вещи и драгоценности. Считается, что хвастуны могут потерять нажиток.
4. Нельзя 2 августа есть мясо, яйца и молочные продукты. Запрет связан с началом Успенского поста.
Приметы 2 августа
- Если днем спит домашний скот, то скоро пойдет дождь.
- Если в этот день замолчали лягушки, то утром будут заморозки.
- Если в этот день паук плетет маленькую паутину, то будет ветер.
- Если в этот день пошел дождь, то он затянется еще на неделю.
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