Что нельзя делать на следующий день после Маковея: строгие приметы

Что можно делать 2 августа. Важные приметы и запреты, которые уберегут от "черной полосы".

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Что нельзя делать 2 августа / фото: pomisna.info

2 августа церковь отмечает день перенесения мощей святого первомученика Стефана. Как сообщает Главред, он был одним из семи диаконов, избранных апостолами для служения в Иерусалимской общине. Он был очень мудрым, верующим, проводил проповеди. Стефан разоблачал грехи других и из-за этого попал в конфликт с религиозными лидерами. Его обвинили в богохульстве и забили камнями.

После мученической смерти мощи святого Стефана были найдены и перенесены к месту большего почитания. Мощи обнаружили после того, как один священник Лукиан увидел место захоронения в видении.

Что можно делать 2 августа

В этот день нужно убрать дома. Все нужно держать в чистоте.

В этот день нужно собрать в поле цветы, сделать из них венок. Его вешали над входной дверью и верили, что он защитит от нечисти и болезней.

В этот день можно венчаться и играть свадьбы. День считается благоприятным для этого.

Что нельзя делать 2 августа

1. Нельзя 2 августа оскорблять любых животных. Предки верили, что если убить или ранить животное, то в жизнь придет "черная полоса".

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2. Нельзя 2 августа давать и брать деньги взаймы. Если нарушить запрет, то начнутся финансовые проблемы.

3. Нельзя 2 августа надевать дорогие вещи и драгоценности. Считается, что хвастуны могут потерять нажиток.

4. Нельзя 2 августа есть мясо, яйца и молочные продукты. Запрет связан с началом Успенского поста.

Приметы 2 августа

Если днем спит домашний скот, то скоро пойдет дождь.

Если в этот день замолчали лягушки, то утром будут заморозки.

Если в этот день паук плетет маленькую паутину, то будет ветер.

Если в этот день пошел дождь, то он затянется еще на неделю.

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