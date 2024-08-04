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Это очень хорошая примета: с кем нужно обязательно встретиться 4 августа

Ангелина Подвысоцкая
4 августа 2024, 00:28
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Что нельзя делать 4 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери семейного счастья.
приметы
Что нельзя делать 4 августа / фото: pomisna.info

4 августа церковь почитает память святых семерых ефесских мучеников. Как сообщает Главред, они также известны как 7 спящих отроков, которые были христианскими юношами: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Эксакустодиан (Константин) и Антонин. Все они пострадали за веру во время преследований императора Деция. Он вынуждал их отказаться от веры. Чтобы избежать наказания, юноши спрятались в пещере на горе у Эфеса. Они очень долго проспали в ней.

В какой-то момент император узнал об их тайнике. И замуровал вход в пещеру, думая, что так он убьет их. Юноши не умерли, а уснули глубоким сном. Много лет спустя во время правления императора Феодосия, пещеру случайно открыли и семеро отроков проснулись, думая, что они спали только одну ночь. Их пробуждение стало великим чудом и подтверждением веры в воскресение.

Что можно делать 4 августа

  • В этот день нужно развесить в доме букеты из высушенного зверобоя. Считается, что это защитит от нечистой силы и злых людей.
  • В этот день принято ходить друг к другу в гости. Друзей и родственников стоит покормить пирогами с малиной.

Что нельзя делать 4 августа

1. Нельзя 4 августа давать и брать деньги взаймы. Иначе у вас начнется очень серьезные финансовые проблемы.

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2. Нельзя 4 августа отдавать или продавать комнатные растения. Считается, что вместе с ними вы отдадите семейное счастье.

3. Нельзя 4 августа злословить, ругаться и ссориться. Предки верили, что это принесет семейные конфликты.

4. Нельзя 4 августа ходить на свидание молодым девушкам. Иначе их могут обмануть, а отношения не сложатся.

Приметы 4 августа

  • Если в этот день стрекозы летают плавно и высоко, то погода будет ясной.
  • Если этим утром много росы, то лен уродит плохо.
  • Если в этот день над лесом поднялся туман, то будет много грибов.
  • Если этим утром идет дождь, то осень придет рано.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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