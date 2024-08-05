Яблочный Спас 2024: что категорически нельзя делать 6 августа

Что можно делать 6 августа. Строгие приметы и запреты, которые подарят здоровье и благополучие.

https://glavred.info/primety/yablochnyy-spas-2024-chto-kategoricheski-nelzya-delat-6-avgusta-10585904.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать на Яблочный Спас 6 августа / Коллаж: Главред, фото: pomisna.info

6 августа церковь отмечает Преображение Господне. В народном календаре - Яблочный Спас. Как сообщает Главред, этот праздник является одним из двенадцати самых важных в православном календаре. Он посвящен событиям, когда Иисус Христос явил свою Божественную силу на горе Фавор перед апостолами Петром Иаковом и Иоанном.

Апостолы увидели, как лицо Иисуса засияло как солнце. Тогда его одежда стала белой, а рядом явились Моисей и Илия, которые олицетворяли закон и пророков.

Что можно делать 6 августа

В этот день нужно пойти в храм. Нужно освятить яблоки, которые символизируют урожай и благословение.

В этот день нужно съесть освященные фрукты и угостить ими родственников. Предки верили, что это принесет здоровье и благополучие.

В этот день нужно приготовить выпечку с яблоками первого урожая. Главное, чтобы выпечка была постной.

Что нельзя делать 6 августа

1. Нельзя 6 августа венчаться и играть свадьбу. Считается, что такой брак не будет счастливым и быстро распадется.

видео дня

2. Нельзя 6 августа заниматься уборкой. Сделать это нужно до праздника.

3. Нельзя 6 августа нарушать Успенский пост. Однако можно съесть немного рыбы и праздничной выпечки. Главное, чтобы блюда были постными.

4. Нельзя 6 августа устраивать гуляния, шуметь и веселиться. Это считается грехом в этот день.

Приметы 6 августа

Если в этот день холодно, то зима тоже будет морозной.

Если в этот день дождь, то осень и весна будут также дождливыми.

Если в этот день тепло и ясно, то осень будет сухой и теплой.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред