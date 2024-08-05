Яблочный Спас 2024: что категорически нельзя делать 6 августа

6 августа церковь отмечает Преображение Господне. В народном календаре - Яблочный Спас. Как сообщает Главред, этот праздник является одним из двенадцати самых важных в православном календаре. Он посвящен событиям, когда Иисус Христос явил свою Божественную силу на горе Фавор перед апостолами Петром Иаковом и Иоанном.
Апостолы увидели, как лицо Иисуса засияло как солнце. Тогда его одежда стала белой, а рядом явились Моисей и Илия, которые олицетворяли закон и пророков.
Что можно делать 6 августа
- В этот день нужно пойти в храм. Нужно освятить яблоки, которые символизируют урожай и благословение.
- В этот день нужно съесть освященные фрукты и угостить ими родственников. Предки верили, что это принесет здоровье и благополучие.
- В этот день нужно приготовить выпечку с яблоками первого урожая. Главное, чтобы выпечка была постной.
Что нельзя делать 6 августа
1. Нельзя 6 августа венчаться и играть свадьбу. Считается, что такой брак не будет счастливым и быстро распадется.
2. Нельзя 6 августа заниматься уборкой. Сделать это нужно до праздника.
3. Нельзя 6 августа нарушать Успенский пост. Однако можно съесть немного рыбы и праздничной выпечки. Главное, чтобы блюда были постными.
4. Нельзя 6 августа устраивать гуляния, шуметь и веселиться. Это считается грехом в этот день.
Приметы 6 августа
- Если в этот день холодно, то зима тоже будет морозной.
- Если в этот день дождь, то осень и весна будут также дождливыми.
- Если в этот день тепло и ясно, то осень будет сухой и теплой.
Что стоит учитывать читателю
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