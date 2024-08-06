Что нельзя делать на следующий день после Яблочного Спаса: приметы 7 августа

Что можно делать 7 августа. Строгие приметы и запреты, которые принесут богатство и здоровье.

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Что нельзя делать 7 августа / фото: pomisna.info

7 августа церковь почитает память преподобного мученика Дометия. Как сообщает Главред, он родился в Персии и был язычником. Позже он вступил в монастырь в Месопотамии и принял христианскую веру. Затем он перешел в монастырь святых Сергея и Вакха над рекой Евфрат. Там он стал диаконом.

Дометий считал себя недостойным священства, из-за чего покинул монастырь и поселился в пещере. Там он провел все время в молитвах и постах. Многие люди приходили к нему за советами. Однако Дометий пострадал во время правления императора Юлиана Отступника. Его нашли в молитве и забросали камнями.

Что можно делать 7 августа

В этот день нужно помочь нуждающимся. Беднякам стоит дать хлеб и деньги.

В этот день нужно увидеть летящего аиста. Если удалось это сделать, то будет крепкое здоровье. Если в этот момент в кармане лежат деньги, то вы будете богатыми.

Что нельзя делать 7 августа

1. Нельзя 7 августа оскорблять аистов и кричать на них. Если нарушить запрет, то в жизнь ворвутся беды и неудачи.

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2. Нельзя 7 августа есть мясные продукты. Запрет связан с тем что продолжается православный пост.

3. Нельзя 7 августа ночью выходить на улицу. К вам могут прилипнуть болезни.

Приметы 7 августа

Если в этот день аист стоит на одном месте, то будет большой урожай.

Если утренний туман рассеялся к обеду, то будет хорошая погода.

Если в этот день на дубе много желудей, то будет теплая зима.

Если в этот день аисты решили улететь, то осень будет холодной.

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