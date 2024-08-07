Строгие приметы 8 августа: что категорически нельзя делать в этот день

Что можно делать 8 августа. Важные приметы и запреты, которые уберегут от потери счастья.

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Что нельзя делать 8 августа / фото: pomisna.info

8 августа церковь почитает память святого исповедника Эмилиана. Как сообщает Главред, он был епископом Кизика, был верным православной вере. Эмилиан жил во времена иконоборчества, когда христианские иконы пытались уничтожать.

Эмилиан подвергся преследованиям и был сослан. Известно, что он умер в изгнании. Однако точная дата его смерти неизвестна.

Что можно делать 8 августа

В этот день можно заниматься сбором урожая ягод, молодой картошки, ранних овощей и орехов.

В этот день нужно собрать на полях дикие целебные травы. Их нужно срезать ранним утром вместе с росой, которая считается очень полезной.

В этот день нужно чествовать и баловать кошек. Считается, что если кот улегся на ноги или трется об человека, то это хорошая примета.

Что нельзя делать 8 августа

1. Нельзя 8 августа заниматься домашними делами. Предки верили, что это негативно скажется на вашем здоровье.

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2. Нельзя 8 августа идти на важную встречу против ветра. Все может окончиться разочарованием.

3. Нельзя 8 августа закрывать входную дверь на замок. Предки верили, что счастье не сможет зайти в дом.

4. Нельзя 8 августа женщинам брать в руки острые предметы. Считается, что из-за этого у них могут начаться проблемы в семье.

Приметы 8 августа

Если в этот день кричат лягушки, то будет дождь.

Если в этот день не раскрывается роза, то будет плохая погода.

Если в этот день утром холодно, то зима будет морозной.

Если в этот день дождь идет целый день, то будет затяжное бабье лето.

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