Какие вещи притянут грехи и беды: необычные приметы 9 августа

Что можно делать 9 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от проблем.

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Что нельзя делать 9 августа / фото: pomisna.info

9 августа церковь почитает память святого апостола Матфея. Как сообщает Главред, он был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. После предательства Иуды Искариота и его смерти апостолы выбрали нового апостола путем жеребьевки для заполнения места, им стал Матфей.

Он активно проповедовал Евангелие, служил в Иерусалиме и проповедовал в Иудее. Известно, что он принял мученическую смерть за свою веру. По одной версии его забили камнями, по другой - распяли.

Что можно делать 9 августа

В этот день нужно вынести молоко на улицу до восхода солнца и оставить его до тех пор, пока не высохнет утренняя роса. Считалось, что благодаря этому удастся увеличить количество молока.

В этот день Нужно помолиться. У святого стоит попросить о защите домашнего скота.

Что нельзя делать 9 августа

1. Нельзя 9 августа носить изделия из металла. Предки верили, что они притянут чужие грехи и ошибки, за которые потом придется отвечать.

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2. Нельзя 9 августа ничего готовить на молоке. Считается, что нечисть может навредить коровам и людям.

3. Нельзя 9 августа отказывать в помощи нуждающимся. Так вы сами можете оказаться в затруднительной ситуации.

Приметы 9 августа

Если в этот день много росы, то будет жарко.

Если в этот день на кустах огурцов пожелтели листья, то осень будет ранней, а бабье лето - коротким.

Если в этот день муравьи строят огромный муравейник, то зима будет морозной.

Если в этот день жуки и бабочки летают низко, то погода будет хорошей.

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