Какие вещи притянут грехи и беды: необычные приметы 9 августа

9 августа церковь почитает память святого апостола Матфея. Как сообщает Главред, он был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. После предательства Иуды Искариота и его смерти апостолы выбрали нового апостола путем жеребьевки для заполнения места, им стал Матфей.
Он активно проповедовал Евангелие, служил в Иерусалиме и проповедовал в Иудее. Известно, что он принял мученическую смерть за свою веру. По одной версии его забили камнями, по другой - распяли.
Что можно делать 9 августа
- В этот день нужно вынести молоко на улицу до восхода солнца и оставить его до тех пор, пока не высохнет утренняя роса. Считалось, что благодаря этому удастся увеличить количество молока.
- В этот день Нужно помолиться. У святого стоит попросить о защите домашнего скота.
Что нельзя делать 9 августа
1. Нельзя 9 августа носить изделия из металла. Предки верили, что они притянут чужие грехи и ошибки, за которые потом придется отвечать.
2. Нельзя 9 августа ничего готовить на молоке. Считается, что нечисть может навредить коровам и людям.
3. Нельзя 9 августа отказывать в помощи нуждающимся. Так вы сами можете оказаться в затруднительной ситуации.
Приметы 9 августа
- Если в этот день много росы, то будет жарко.
- Если в этот день на кустах огурцов пожелтели листья, то осень будет ранней, а бабье лето - коротким.
- Если в этот день муравьи строят огромный муравейник, то зима будет морозной.
- Если в этот день жуки и бабочки летают низко, то погода будет хорошей.
Что стоит учитывать читателю
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