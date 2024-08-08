УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Какие вещи притянут грехи и беды: необычные приметы 9 августа

Ангелина Подвысоцкая
8 августа 2024, 15:46
229
Что можно делать 9 августа. Строгие приметы и запреты, которые уберегут вас от проблем.
приметы
Что нельзя делать 9 августа / фото: pomisna.info

9 августа церковь почитает память святого апостола Матфея. Как сообщает Главред, он был одним из 12-ти апостолов Иисуса Христа. После предательства Иуды Искариота и его смерти апостолы выбрали нового апостола путем жеребьевки для заполнения места, им стал Матфей.

Он активно проповедовал Евангелие, служил в Иерусалиме и проповедовал в Иудее. Известно, что он принял мученическую смерть за свою веру. По одной версии его забили камнями, по другой - распяли.

Что можно делать 9 августа

  • В этот день нужно вынести молоко на улицу до восхода солнца и оставить его до тех пор, пока не высохнет утренняя роса. Считалось, что благодаря этому удастся увеличить количество молока.
  • В этот день Нужно помолиться. У святого стоит попросить о защите домашнего скота.

Что нельзя делать 9 августа

1. Нельзя 9 августа носить изделия из металла. Предки верили, что они притянут чужие грехи и ошибки, за которые потом придется отвечать.

видео дня

2. Нельзя 9 августа ничего готовить на молоке. Считается, что нечисть может навредить коровам и людям.

3. Нельзя 9 августа отказывать в помощи нуждающимся. Так вы сами можете оказаться в затруднительной ситуации.

Приметы 9 августа

  • Если в этот день много росы, то будет жарко.
  • Если в этот день на кустах огурцов пожелтели листья, то осень будет ранней, а бабье лето - коротким.
  • Если в этот день муравьи строят огромный муравейник, то зима будет морозной.
  • Если в этот день жуки и бабочки летают низко, то погода будет хорошей.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Реклама

Главное за день

ВСУ восстановили утраченные позиции и подняли украинский флаг в Нью-Йорке: что известно

ВСУ восстановили утраченные позиции и подняли украинский флаг в Нью-Йорке: что известно

16:54 Украина
Графики отключений вернулись: кому и когда сегодня будут выключать свет

Графики отключений вернулись: кому и когда сегодня будут выключать свет

16:14 Украина
F-16 должно быть больше: о чем договорился Кулеба с главой МИД Норвегии

F-16 должно быть больше: о чем договорился Кулеба с главой МИД Норвегии

15:27 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Может быть трагический конец : названы возможные сроки окончания войны 12170

"Может быть трагический конец": названы возможные сроки окончания войны

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph 4980

В боях за Курскую область Россия очень боится одной вещи - The Telegraph

Появилась первая реакция США на бои в Курской области 3008

Появилась первая реакция США на бои в Курской области

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах 2171

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорах

Последние новости

17:31

Ответ неочевиден: что на самом деле означает "G" в 5G и чем он отличается от 4G

17:30

Отмена свадьбы и ревность: Kazka Зарицкая раскрыла подробности личной жизни

17:20

Бизнес принимает вызовы: Интеррыбфлот демонстрирует устойчивость в условиях энергетического кризиса новости компании

16:55

Оккупанты перебросили новое подразделение в Волчанск: чего они добиваются

16:54

ВСУ восстановили утраченные позиции и подняли украинский флаг в Нью-Йорке: что известно

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвКремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – Золотарёв
16:45

Под Курском против россиян могла быть применена "скифская тактика": что это такое

16:40

Не хуже Мишиной: участник "Холостячки" впервые показал невесту

16:26

"Паскудные для Украины": стали известны главные требования России для окончания войны

16:14

Графики отключений вернулись: кому и когда сегодня будут выключать свет

Реклама
16:14

Ситуация на ЗАЭС обостряется: тисяча солдат РФ переброшена на станцию - причина

16:01

В Украине заработало приложение для военных "Армия+": что о нем известноФото

15:46

Какие вещи притянут грехи и беды: необычные приметы 9 августа

15:42

Порошенко требует от нардепов "Евросолидарности" отдыхать на курортах Европы "незаметно" - блогер Иванов

15:41

Депутат Бундестага выдал "базу" о боях под Курском: восхищается решимостью ВСУ

15:28

Распад РФ им не нужен: известно, каким исходом войны заинтересованы в СШАВидео

15:27

F-16 должно быть больше: о чем договорился Кулеба с главой МИД Норвегии

15:16

Армия РФ не справляется: кого Кремль экстренно перебрасывает в Курскую область

14:44

Маски сброшены: Klavdia Petrivna раскрыла свою личностьФото

14:40

Дан Балан заговорил на украинском: россияне, как обычно, истерят

14:39

Армия РФ может устроить котел на Донбассе: генерал описал опасность и назвал направление

Реклама
14:38

20 лет "Отчаянным домохозяйкам": как сейчас выглядят главные героини сериала

14:31

Операция в приграничной Курской области уже оправданамнение

14:04

Путин все-таки начал создавать санитарную зону, но есть нюансВидеоблоги

13:44

Беглец Влад Яма зашкварился фотографией Украины

13:26

Сильные ливни и похолодание накроют часть областей: в Украине резко изменится погода

13:24

Снижает шанс заболеть раком: 8 рекомендаций, почему стоит есть цуккини

13:15

Youtube "лег": россияне массово сообщают об остановке видеохостинга

13:15

Джоли сделала Брэда Питта виновным в аварии приемного сына

13:00

Финансовый апокалипсис отменяется: экономист Новак – о последствиях обвала мировых фондовых рынков

12:56

"Зараз" и "тепер" - почему это не одно и то же: какое различие между этими словамиВидео

12:36

Даже следа не останется: как избавиться от пауков в доме

12:22

Грядет черная полоса: 4 знака зодиака, которым не повезет до конца года

12:07

У Зеленского впервые прокомментировали события на Курщине и упомянули о переговорахВидео

12:03

Бои в Курской области заставят отвести войска РФ с Востока - эксперт Мусиенко

11:54

"Она еле-еле дышит практически и еле говорит": путинист Сергей Соседов поведал об Алле Пугачевой

11:47

"Эксперты, которые говорят, что худшее позади - врут": министр энергетики сделал заявление

11:27

На Марсе может появиться жизнь: ученые внезапно заговорили о заселении планеты

11:20

Шабунин имеет наибольший процент недоверия среди антикоррупционеров – опрос

11:18

Под грифом "секретно": в ВСУ рассказали об операции ГУР на Тендровской косе

10:55

США не знали об операции в Курской области заранее - Белый дом

Реклама
10:45

Китайский гороскоп на завтра 9 августа: Тиграм - споры и отчуждение, Козлам - уныние

10:16

Путина могут арестовать в Мексике: Украина направила запрос

10:15

"РФ сейчас на кураже": Кремль пытается дожать Украину и имеет четкий план - ЗолотаревВидео

10:07

"Я не отвечаю на звонки из Украины": Вэнс попал в скандал из-за Буданова и Олещука

09:14

Крым может вернуться под контроль Киева: Золотарев назвал условия

09:00

После выборов в США изменятся объёмы помощи Украине, и она не будет безвозмездной – ЗолотарёвВидео

08:40

Оккупанты захватили Сергеевку и продвинулись возле 9 населенных пунктов на Донбассе - Deep State

08:14

Отбили утраченные позиции: у ВСУ есть успех на одном из направлений Донетчины

08:11

Звезда сериала "Школа" неизлечимо больна - диагноз

08:10

Мирная передача власти под вопросом: Байден ответил, что будет, если Трамп проиграет выборы

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять