Что обязательно нужно положить под подушку 12 августа: строгие приметы

Что можно делать 12 августа. Важные приметы и запреты, которые укрепят ваше здоровье.

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Что нельзя делать 12 августа / фото: pomisna.info

12 августа церковь почитает память святых мучеников Фотия и Аникиты. Как сообщает Главред, Аникита был высокопоставленным римским военачальником. Он открыто признал свою веру в Христа и даже не отказался от нее под угрозой смерти. Его подвергли жестким пыткам, после чего казнили мечом.

За веру пострадал и племянник Аникиты - Фотий. Он вместе с дядей остался преданным вере, за что император Диоклетиан приказал сжечь его. Они оба остались живы и невредимы, так как все время прославляли Бога. В конце концов их казнили мечом.

Что можно делать 12 августа

В этот день незамужним девушкам нужно положить под подушку белый платок. Считается, что ей тогда приснится суженый парень.

В этот день можно начинать собирать облепиху на зиму и делать из нее лечебные заготовки.

В этот день нужно помолиться. У святых просили о выздоровлении, укреплении здоровья всех членов семьи.

Что нельзя делать 12 августа

1. Нельзя 12 августа ходить по церкви незамужним девушкам. Предки верили, что если они нарушат запрет, то просидят в девках всю жизнь.

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2. Нельзя 12 августа ссориться. Иначе к вам вернется вся агрессия.

3. Нельзя 12 августа свататься. Считается, что такой брак будет несчастливым и недолгим.

Приметы 12 августа

Если в этот день в лесу туман, то будет дождь.

Если в этот день кошка умывается, то погода будет солнечной.

Если в этот день гроза, то осень будет продолжительной.

Если в этот день пасмурно, то бабье лето будет коротким.

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