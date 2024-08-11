Что обязательно нужно положить под подушку 12 августа: строгие приметы

12 августа церковь почитает память святых мучеников Фотия и Аникиты. Как сообщает Главред, Аникита был высокопоставленным римским военачальником. Он открыто признал свою веру в Христа и даже не отказался от нее под угрозой смерти. Его подвергли жестким пыткам, после чего казнили мечом.
За веру пострадал и племянник Аникиты - Фотий. Он вместе с дядей остался преданным вере, за что император Диоклетиан приказал сжечь его. Они оба остались живы и невредимы, так как все время прославляли Бога. В конце концов их казнили мечом.
Что можно делать 12 августа
- В этот день незамужним девушкам нужно положить под подушку белый платок. Считается, что ей тогда приснится суженый парень.
- В этот день можно начинать собирать облепиху на зиму и делать из нее лечебные заготовки.
- В этот день нужно помолиться. У святых просили о выздоровлении, укреплении здоровья всех членов семьи.
Что нельзя делать 12 августа
1. Нельзя 12 августа ходить по церкви незамужним девушкам. Предки верили, что если они нарушат запрет, то просидят в девках всю жизнь.
2. Нельзя 12 августа ссориться. Иначе к вам вернется вся агрессия.
3. Нельзя 12 августа свататься. Считается, что такой брак будет несчастливым и недолгим.
Приметы 12 августа
- Если в этот день в лесу туман, то будет дождь.
- Если в этот день кошка умывается, то погода будет солнечной.
- Если в этот день гроза, то осень будет продолжительной.
- Если в этот день пасмурно, то бабье лето будет коротким.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вас также заинтересует:
- Об этом мало кто знает: когда можно и нельзя одалживать деньги
- Жесткие ссоры и развод: назван период, когда во многих семьях начнется кризис
- 5 знаков зодиака, которые не станут счастливчиками в августе-2024
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред