Припечет до +35: как порадует украинцев погода на День Независимости

В большинстве областей Украины 24 августа прогнозируется настоящая летняя погода.

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В Киеве 24 августа будет по-настоящему летняя погода / фото: pixabay

Погода в Украине в субботу, 24 августа, порадует свежестью и теплом. Как рассказала в Telegram синоптик Наталья Диденко, на День Независимости только в двух областях - в Донецкой и Луганской областях могут пройти локальные грозовые дожди.

В других областях Украины осадки не прогнозируются. В то же время температура воздуха в течение всего дня будет составлять в пределах от +26 до +30 градусов на востоке страны, а на юге и в Днепропетровской области будет достигать +31+35 градусов.

Погода в Украине 24 августа / meteoprog

Относительно погоды в столице Диденко отметила, что погода хоть и будет солнечной, однако без сильной жары. Температура воздуха, в среднем, будет достигать +28+29 градусов.

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Погода в Киеве 24 августа / meteoprog

Однако синоптик предупредила, что умеренную летнюю погоду уже на выходных снова вытеснит сильная жара. Из хороших новостей - продлится она, по прогнозам Диденко, недолго.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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Напомним, недавно Украину накрыла затяжная жара. Впоследствии стало известно, что из-за сильного обмеления многих рек Украины на территории государства засуха, а как следствие, температура воздуха значительно повышается.

Ранее синоптик предупредила, что с воскресенья, 25 августа, снова усилится жара. Похолодание ожидается уже 1-2 сентября. Тогда температура воздуха снизится до комфортной.

Накануне синоптик отмечала, что до конца августа жары еще будет хватать в Украине, ближайшее ощутимое ее ослабление маячит где-то с 28 августа.

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