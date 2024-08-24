Часть областей накроет жара +36 градусов: где температура резко возрастет

Погода в Украине в воскресенье, 25 августа, будет солнечной и сухой, вернется жара.
Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в течение дня температура воздуха будет держаться на уровне +30...+34 градуса. На юге, востоке и местами в центральных областях будет +33...+36 градусов.
"В Киеве в воскресенье также начнет повышаться температура воздуха, завтра уже до +30 и немного выше. Будет солнечно", - отметила синоптик.
Она добавила, что неделя в Украине предполагается жаркой.
Как сообщается на сайте meteoprog, выше всего температура в воскресенье может подняться в Днепропетровской области - до +38 градусов. В Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Харьковской области столбики термометров днем могут показывать до +37 градусов.
Самой низкой температура воздуха будет ночью в Черниговской области - +16 градусов.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что в Украине температура упадет до +6 градусов - стало известно, в каких областях резко похолодает. Погода в нашем государстве в выходные будет по большей части теплой и без осадков. Но в части областей показатели температуры будут более прохладными.
Также ранее сообщалось, что в Украину идет новая волна жары - стало известно, какие две области будут заливать дожди. Синоптики предупреждают, что из-за жары в стране будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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