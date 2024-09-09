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Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
9 сентября 2024, 05:00
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Эта магнитная буря ворвется в страну после достаточно длительного затишья.
магнитная буря
В Украине ударит почти 7-балльная буря / фото: pixabay

В Украину на днях ворвется очень сильная магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

Геомагнитная активность достаточно длительное время была на высоком уровне. В последнее время она утихла и остановилась на уровне почти 7-ми баллов. Так что расслабляться еще рано.

После этого прогнозируется снова затишья. Еще одна магнитная буря накроет страну 17-18 сентября с почти 4-балльной мощностью. Затем следующий геомагнитный шторм влупит 26 сентября с мощностью в 5 баллов. 28 сентября буря опустится до 4-х баллов, а на следующий день - до трех.

видео дня
магнитная буря
В Украине ударит почти 7-балльная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С. Сообщается, что 9 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 70 солнечных пятен.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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