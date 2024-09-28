Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.

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Прогноз погоды в Украине на 29 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 29 сентября будет местами штормовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных и Житомирской областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Там объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В Карпатах из-за сильного дождя объявлен II уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине уже заканчивается "бабье лето". В регионы врываются дожди и снижается температура воздуха. 29-го сентября осадки усилятся и могут быть настоящие ливни. Температура воздуха днем снизится до 12-15 градусов тепла, а ночью - до 4-9 градусов тепла. Сильное похолодание придет даже в Киев уже 2 октября.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 29 сентября / фото: ventusky

Погода 29 сентября

В Украине 29 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, Житомирской, Волынской и Хмельницкой областях. Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом в северный со скоростью 7-12 м/с. Во многих областях ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"В западных и Житомирской областях облачно, значительные (в Волынской, Хмельницкой и Житомирской областях умеренные, местами значительные) дожди, снижение температуры в течение суток до 9-14°; в Карпатах сильный дождь, температура в течение суток 4-9° тепла... На остальной территории страны переменная облачность, без осадков, только в Киевской и Винницкой областях днем местами кратковременный дождь; температура ночью 11-16°, днем 19- 24°, в южной части до 27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 29 сентября в Украине местами будет дождливая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +16...+28 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +10...+13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 29 сентября / фото: meteoprog

Погода 29 сентября в Киеве

В Киеве 29 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. В этот день ветер будет юго-восточный с переходом на северный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 19-24°; в Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 29 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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