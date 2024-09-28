УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

Ангелина Подвысоцкая
28 сентября 2024, 19:36
744
Во многих областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.
Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание
Прогноз погоды в Украине на 29 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 29 сентября будет местами штормовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных и Житомирской областях синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Там объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В Карпатах из-за сильного дождя объявлен II уровень опасности.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине уже заканчивается "бабье лето". В регионы врываются дожди и снижается температура воздуха. 29-го сентября осадки усилятся и могут быть настоящие ливни. Температура воздуха днем снизится до 12-15 градусов тепла, а ночью - до 4-9 градусов тепла. Сильное похолодание придет даже в Киев уже 2 октября.

видео дня

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 29 сентября
Прогноз погоды в Украине на 29 сентября / фото: ventusky

Погода 29 сентября

В Украине 29 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди в западных, Житомирской, Волынской и Хмельницкой областях. Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом в северный со скоростью 7-12 м/с. Во многих областях ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"В западных и Житомирской областях облачно, значительные (в Волынской, Хмельницкой и Житомирской областях умеренные, местами значительные) дожди, снижение температуры в течение суток до 9-14°; в Карпатах сильный дождь, температура в течение суток 4-9° тепла... На остальной территории страны переменная облачность, без осадков, только в Киевской и Винницкой областях днем местами кратковременный дождь; температура ночью 11-16°, днем 19- 24°, в южной части до 27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 29 сентября в Украине местами будет дождливая погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +16...+28 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +10...+13 градусов.

погода 29 сентября
Прогноз погоды в Украине на 29 сентября / фото: meteoprog

Погода 29 сентября в Киеве

В Киеве 29 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. В этот день ветер будет юго-восточный с переходом на северный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 19-24°; в Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 29 сентября
Прогноз погоды в Украине на 29 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Разрешение на удары по РФ и план победы Украины: в ОП сделали важное заявление

Разрешение на удары по РФ и план победы Украины: в ОП сделали важное заявление

20:24 Украина
Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

19:36 Синоптик
Передача Украине ракет Taurus: в Берлине высказались насчет ударов по РФ

Передача Украине ракет Taurus: в Берлине высказались насчет ударов по РФ

19:24 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

4 самых счастливых знака зодиака октября: их мечты будут сбываться 23878

4 самых счастливых знака зодиака октября: их мечты будут сбываться

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти корону в спальне 17735

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти корону в спальне

Кто начальник: непростая загадка, которую смогут разгадать единицы 8902

Кто начальник: непростая загадка, которую смогут разгадать единицы

Залужный тает на глазах : генерал поделился новостью из Британии и удивил видом 4508

Залужный "тает на глазах": генерал поделился новостью из Британии и удивил видом

Последние новости

20:26

На железнодорожном мосту в РФ прогремел мощный взрыв: поезда не ходят - СМИ

20:24

Разрешение на удары по РФ и план победы Украины: в ОП сделали важное заявление

19:36

Украину атакует сильный шторм: налетит ветер, дождь и резкое похолодание

19:30

Розы зацветут пышно, как никогда: что обязательно нужно сделать в октябреВидео

19:24

Передача Украине ракет Taurus: в Берлине высказались насчет ударов по РФ

Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозомУкраину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом
19:07

Путин реально рассматривает возможность ядерного удара, но есть нюанс - Розумный

18:38

В Украине воюет 90% войск Путина: адмирал НАТО сделал заявление о войне с РФ

17:57

РФ атакует Харьковщину бомбами и дронами: среди погибших – судья Верховного Суда

17:44

РФ стянула к Угледару 30 тысяч "штыков": эксперт раскрыл серьезную угрозу для городаФото

Реклама
17:24

В НАТО ответили на ядерный шантаж Путина и назвали главный провал РФ

16:49

Главный столп режима Путина: названа причина, почему его не могут свергнутьВидео

16:36

Угледар зажали с двух сторон: под городом собрали 15 тысяч оккупантов - Попович

16:26

Израиль обезглавил "Хезболлу": ликвидирован лидер группировки Насралла

16:14

У Путина большая проблема: ВСУ перерезали логистику врага - адмирал НАТО

15:48

Заставляли чувствовать себя фекалиями: экс-сотрудники Меган и Гарри рассказали, как работать со звездной парой

15:31

В США сделали заявление о плане победы Украины и указали на важный момент

15:31

Тройной диагноз: популярная американская звезда рассказала о болезнях

15:24

Готовил операторов Shahed: под Москвой ГУР ликвидировало полковника РФ

15:17

Отбиваем не только улицы, но и населенные пункты: какая ситуация под Покровском

15:09

В США медлят: Байден не придерживается обещания по Украине - WSJ

Реклама
15:07

Известная украинская певица выходит замуж

14:46

В одной из самых горячих точек фронта: Буданов не испугался посетить позиции ГУР

14:24

В ЕС раскритиковали поддержку Венгрией китайского "мирного плана" для Украины

14:21

Войска РФ готовятся к штурмам в одной из областей: ВСУ раскрыли подробности

14:09

Квадроберы уже в Украине: кто эти люди в масках с хвостами и есть ли опасность

13:35

Правила пересечения границы с ЕС меняются: придется ли платить украинцам

13:33

Гороскоп на октябрь 2024: прогноз для Близнецов от Анжелы ПерлВидео

13:05

В России появился некий "Пригожин-2": будет ли второй поход на МосквуВидео

12:45

Гороскоп на октябрь 2024 для Тельцов: второй шанс, смена статуса и очищениеВидео

12:24

Уже 8 погибших: Зеленский рассказал о последствиях вражеского удара по СумахФото

12:01

Решающий момент: Зеленский готовится к переговорам - El País

11:54

"Поставили на кон все": на каком направлении происходит решающая битва - Братчук

11:32

Контрнаступление РФ провалилось: для врага на Курщине возникла новая угроза - Попович

11:30

Войска РФ продвигаются на Донетчине и захватили город: в США раскрыли детали

11:15

Гороскоп на октябрь 2024: Плутон изменит жизнь Овнов навсегдаВидео

10:48

Залужный "тает на глазах": генерал поделился новостью из Британии и удивил видом

10:09

Удар России по больнице в Сумской области: опубликованы первые фото последствийФото

10:00

Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид ШарпВидео

09:39

Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильностьВидео

09:39

Китай, Бразилия, Турция: "друзья" России выступили с критикой угроз Путина

Реклама
09:13

Чем смыть старую побелку с потолка: очень легкий, но рабочий способВидео

09:08

РФ запустила по Украине 77 средств: сколько целей удалось сбить - Воздушные силы

08:37

Войска РФ дважды за утро ударили по Сумам: попали по медучреждению и домам, детали

08:10

Начался цирк: как украинские Трамписты пытаются отмазать кумирамнение

08:00

Охватить позиции ВСУ с двух флангов: где оккупанты задумали коварную ловушку

06:10

Зачем Путину Угледар?мнение

05:50

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти корону в спальне

05:18

Гороскоп на завтра 29 сентября: Водолеям - большое счастье, Скорпионам - интересный звонок

04:46

Станет только хуже: почему нельзя кричать и бить кота - объяснение знают единицыВидео

04:15

Кто начальник: непростая загадка, которую смогут разгадать единицы

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять