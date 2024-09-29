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"Трусить" будет минимум 8 дней: в Украине сильно затягивается магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
29 сентября 2024, 02:03
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После этой магнитной бури страна окажется под влиянием еще одного геомагнитного шторма.
магнитная буря, солнце
В Украине внезапно затягивается сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

В Украине очень затягивается сильная магнитная буря. Она будет "трусить" страну минимум 8 дней. Об этом сообщает meteoagent.

Геомагнитный шторм начался 23 сентября. Его мощность была на уровне 5-ти баллов. После этого его сила внезапно выросла. 24-25 сентября сила шторма была 7-балльной. После этого его мощность пошла на спад.

26 сентября мощность магнитной бури опустилась до 6-ти баллов, 27 сентября - до 5-ти баллов. 28-29 сентября мощность остановилась на отметке 4 балла. В последний день месяца буря станет 3-балльной, после чего её мощность опустится до минимума. Следующая магнитная буря атакует страну уже 5-6 октября.

видео дня
магнитная буря
В Украине внезапно затягивается сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С. Сообщается, что 29 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 52 солнечных пятна.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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