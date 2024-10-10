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Сантехники бьют тревогу: какие 5 вещей ни в коем случае нельзя смывать в унитаз

Даяна Швец
10 октября 2024, 01:00
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Некоторые средства, хоть и выглядят удобными, могут вызвать больше проблем, чем решить.
Сантехники бьют тревогу: какие 5 вещей ни в коем случае нельзя смывать в унитаз
Эксперты перечислили вещи, которые нельзя бросать в унитаз / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Сантехники настойчиво рекомендуют избегать выбрасывания в унитаз чего-либо, кроме туалетной бумаги. Вот шесть предметов, которые эксперты советуют никогда не смывать в унитаз, сообщает realsimple.

Влажные салфетки

Хотя на упаковке влажных салфеток может быть указано, что они пригодны для смывания, Бетани Урибе из ASAP Restoration говорит, что это лучше не делать.

"Даже если салфетки обозначены как биоразлагаемые или экологически чистые, они все равно могут засорить трубы. Если салфетки застрянут в месте изгиба трубы или в стыке, это может создать препятствие, которое вызовет серьезную блокировку", - объясняет она.

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В результате это может привести к повреждению труб, утечкам или обратному потоку стоков.

Бумажные полотенца

Эксперты отмечают, что бумажные полотенца толще и прочнее туалетной бумаги, поэтому разлагаются они гораздо дольше.

"Даже если полотенце кажется смытым, оно может застрять в трубах и создать проблемы", - предупреждает Нейт Хаделсон из Schlueter Plumbing.

Средства женской гигиены

Тампоны, прокладки и другие средства женской гигиены, из-за своей способности хорошо впитывать жидкость, могут создать серьезные проблемы для сантехнической системы.

"Эти материалы сильно расширяются, когда контактируют с водой, и это может привести к полной блокировке системы", - говорит Урибе.

Химические средства для прочистки труб

Если унитаз начал работать медленнее или вода в раковине не сходит так быстро, может возникнуть желание использовать химические средства для прочистки. Однако это не всегда безопасно, отмечает Урибе.

"Некоторые химические средства могут повредить трубы, что может вызвать утечки или даже затопление", - объясняет она.

Зубная нить

Несмотря на ее тонкость, зубная нить может легко застрять в трубах и стать причиной будущих засоров.

"Если нить застрянет, она может собрать другие предметы и создать настоящую "дамбу" внутри труб", - говорит Урибе.

Откуда берется ржавчина в унитазе?

Ржавчина на стенках унитаза появляется из-за того, что в водопроводной воде очень большое содержание железа. Чтобы решить проблему, нужно ставить специальные капсулы или таблетки, они меняют химический состав жидкости, пишут специалисты Клининг центр.

Игрушки и другие предметы, которые могут бросать дети

Дети часто бросают в унитаз разные вещи, даже игрушки, не понимая, что это может дорого стоить родителям, говорит Хаделсон. Важно с раннего возраста обучать детей, что нельзя бросать посторонние предметы в унитаз.

Что еще нельзя смывать в туалет?

Сантехники также советуют избегать смывания лекарств, жиров, кошачьего наполнителя, сигарет, бытовой химии, краски, ватных палочек и других неразлагаемых предметов.

Если бросать в унитаз такие вещи, можно получить серьезный засор в вашей системе водоотведения.

Как часто мыть унитаз?

Гигиену ванной комнаты следует соблюдать в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Кстати, также Главред рассказывал, что нужно положить в туалетный бачок. Суть метода заключается в том, что больше никогда не придется его мыть.

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