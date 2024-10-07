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Лазерные указки для кошек: действительно ли они полезны - ответ ветеринара

Даяна Швец
7 октября 2024, 15:38обновлено 7 октября, 16:36
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Чтобы лазерные игры были безопасными, важно соблюдать несколько правил.
кот, лазер
Эксперты объяснили, полезен ли котам лазер / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: petpop

Многие игривые коты получают удовольствие, гоняясь за красными точками, которые создают лазерные указки. Часто другие игрушки могут быть им не так по душе, и именно лазер является их любимым развлечением. Практикующий врач-ветеринар Тиффани Пол в статье для PetMD дала ответ на вопрос, почему же именно котам нравится лазер и не является ли такая игра вредной для них.

Почему коты любят лазеры?

Коты имеют природный инстинкт, поэтому они еще те охотники. Эти хитрецы-хищники часто испытывают сильное желание преследовать мелких животных, таких как птицы, грызуны или насекомые.

Этот инстинкт можно четко наблюдать, когда ваш любимец внимательно следит за насекомым на полу или увлеченно наблюдает за птицами во дворе. Это также дает больше понимания, почему коты, гуляющие на улице, иногда приносят хозяевам "подарки" в виде подстреленных животных.

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Являются ли лазеры вредными для кошек?

Некоторые считают, что лазерные указки могут быть опасными для кошек. На самом деле, при правильном использовании они являются безопасными и могут даже приносить пользу.

Чтобы лазерные игры были безопасными, важно соблюдать несколько правил:

  1. Не перегружайте кота во время игры, особенно если он обычно малоподвижен. Начинайте с медленных движений.
  2. Избегайте свечения в глаза коту или на высокие поверхности, чтобы не было травм.
  3. Кот должен иногда "ловить" лазерную точку, чтобы чувствовать успех и сохранять интерес к игре.

Польза от лазерных игр для кошек

Лазерные указки могут помогать котам оставаться активными, поддерживать здоровый вес и получать умственную стимуляцию. А особенно для тех домашних хвостатых, которые могут вести малоподвижный образ жизни.

"Используя естественный инстинкт охоты у котов, мы можем помочь им оставаться умственно и физически здоровыми. Лазерная указка может стать отличным инструментом для активизации вашего кота в сочетании с правильной диетой. Лазеры также могут быть полезными для сближения котов.

Например, когда вы пытаетесь познакомить двух котов, лазерная указка может стать эффективным отвлечением, пока они находятся в одной комнате. Каждый кот должен иметь свой собственный свет лазера, за которым он может гоняться, и лазеры должны двигаться в разные стороны. Пока коты еще не знакомы хорошо, воздерживайтесь от того, чтобы заставлять их играть вместе с одним светом", - объясняет врач.

Как безопасно играть с котом с помощью лазерной указки

Начните с небольших движений лазера вблизи кота, имитируя движения добычи. Давайте коту возможность иногда поймать точку, а затем продолжайте игру, "убегая" от него.

Не все кошки одинаково активны, поэтому некоторым может потребоваться больше стимула для игры. Если ваш любимец быстро теряет интерес, попробуйте добавить немного кошачьей мяты.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Как убрать шерсть домашних животных - инфографика / Главред

Что делать, если кот не реагирует на лазеры?

Это вполне нормально, если ваш кот не сильный любитель игры с лазером. Не стоит расстраиваться, ведь существует много других игрушек, которые могут заинтересовать его. Начиная от мышей на дистанционном управлении, заканчивая игрушками с перьями или даже пузырьками.

"Возможно, вам придется попробовать несколько разных типов игрушек, чтобы найти ту, которая больше всего нравится вашей кошке. Но не расстраивайтесь, если вы пока не нашли нужную игрушку. Для любого бюджета можно найти игрушку, которая заставит кота двигаться", - утверждают врачи.

Как правильно гладить кота?

Многие кошки любят, когда их гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам.

Новости о котах - что известно

Зооэксперты также рассказали, какие человеческие звуки нравятся котам. Эти четвероногие имеют особые звуковые предпочтения, и среди них есть семь основных звуков, которые помогают им чувствовать себя комфортно и спокойно.

Также существуют вещи в доме, которые пугают и не нравятся котам. Животное будет жить в гораздо более комфортных и безопасных условиях, если будет знать, что ему ничего не угрожает.

За котами закреплен стереотип, что они своевольные животные, однако, несмотря на все черты характера, их можно научить выполнять команды - как сделать это правильно.

Кроме этого, эксперты объяснили, почему коты так любят прыгать. Например, когда котик болен или травмирован, он стремится подняться выше, чтобы не быть доступным для потенциальных угроз.

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