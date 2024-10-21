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В Украине резко меняется погода: что ожидать в ближайшее время

Ангелина Подвысоцкая
21 октября 2024, 19:38
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Синоптики предупреждают о том, что в Украине будет теплая и солнечная погода.
погода
Прогноз погоды в Украине на 22 октября / фото: pexels

Погода в Украине 22 октября будет солнечной и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет сухо и тепло в течение всей недели. В этот период не ожидаются даже заморозки.

Наталия Диденко инфографика
Что известно о Наталье Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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Погода 22 октября

В Украине 22 октября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В западных областях будет туман. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-9 м/с.

"Температура ночью 0-5°, на побережье морей до 8° тепла, в Карпатах 1-3° мороза; днем в Украине 12-17° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 22 октября в Украине будет теплее, чем в предыдущий день. Теплее всего будет в Одесской и Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +5...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +6...+11 градусов.

Погода 22 октября в Киеве

В Киеве 22 октября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 14-16° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.

Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.

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