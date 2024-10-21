В Украине резко меняется погода: что ожидать в ближайшее время

Погода в Украине 22 октября будет солнечной и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине будет сухо и тепло в течение всей недели. В этот период не ожидаются даже заморозки.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 22 октября
В Украине 22 октября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. В западных областях будет туман. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-9 м/с.
"Температура ночью 0-5°, на побережье морей до 8° тепла, в Карпатах 1-3° мороза; днем в Украине 12-17° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +3
По данным meteoprog, 22 октября в Украине будет теплее, чем в предыдущий день. Теплее всего будет в Одесской и Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +5...+16 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +6...+11 градусов.
Погода 22 октября в Киеве
В Киеве 22 октября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
"Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 14-16° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.
Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.
Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.
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