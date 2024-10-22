В Украину возвращаются дожди: в каких регионах ожидаются осадки

Погода в Украине 23 октября будет солнечной и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в западных областях Украины увеличится облачность. Там могут пройти небольшие дожди. На Левобережье усилится ветер до 8-12 м/с.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 23 октября
В Украине 23 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 2-7° тепла, на побережье Черного моря до 10°; днем 11-16°, в южной части 14-19°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +19
По данным meteoprog, 23 октября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +6...+14 градусов.
Погода 23 октября в Киеве
В Киеве 23 октября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.
Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.
Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.
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