В Украину возвращаются дожди: в каких регионах ожидаются осадки

Синоптики предупреждают, что Украину накрыло новое "бабье лето".

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Прогноз погоды в Украине на 23 октября / фото: pexels

Погода в Украине 23 октября будет солнечной и теплой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в западных областях Украины увеличится облачность. Там могут пройти небольшие дожди. На Левобережье усилится ветер до 8-12 м/с.

Что известно о Наталье Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия. видео дня

Прогноз погоды в Украине на 23 октября / фото: ventusky

Погода 23 октября

В Украине 23 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, на побережье Черного моря до 10°; днем 11-16°, в южной части 14-19°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +19

По данным meteoprog, 23 октября в Украине будет тепло. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха повысится до +6...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 23 октября / фото: meteoprog

Погода 23 октября в Киеве

В Киеве 23 октября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 12-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 23 октября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщалось, что в некоторых регионах Украины влупит 5-градусный мороз и будут осадки - синоптики рассказали, в каких областях выпадет снег.

Кроме того, в Украине три дня будут заморозки - синоптик Наталья Диденко назвала дни, которые будут самыми холодными в течение этой недели.

Также, в большинстве регионов Украины прогнозируются дожди. Синоптики советуют попрощаться с бабьим летом из-за приближения мощного антициклона.

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