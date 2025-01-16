Переоценивает себя: поражение Украины в войне будет провалом Трампа - Кулеба

По словам Кулебы, никто не знает, что будет в ближайшие месяцы.

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Война в Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/dmytro.kuleba, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления экс-министра:

Трамп переоценивает свои возможности относительно быстрого окончания войны

Поражение Украины в войне будет провалом Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп и его команда переоценивают свои возможности по быстрому окончанию войны России против Украины. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Суспільному".

"Сначала они резервировали 24 часа, а сейчас уже речь о 100 днях. Я боюсь, что потом будут еще дополнительные промежутки времени", - сказал он. видео дня

Кулеба добавил, что мы стали свидетелями официального провозглашения доктрины Дональда Трампа, которая заключается в том, что "никаких правил не существует, существует только одно правило - мой национальный интерес".

"Что будет в ближайшие месяцы, на самом деле, сегодня не знает никто", - подчеркнул он.

Кроме того, экс-министр подчеркнул, что поражение Украины в войне "будет провалом Трампа".

"Ты рассказывал, что у Байдена был Афганистан - что Байден опозорил Америку в Афганистане, когда талибы за неделю проехались по всей стране. Ну, так ты проиграл. Там Байден проиграл талибам. А ты в Украине проиграл кому? Россиянам и китайцам. Ты же сам провозглашаешь, что китайцы - твой главный оппонент", - подчеркнул он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Заявления Трампа о завершении войны - что известно

Напомним, как сообщал Главред, советники избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

Также в команде Трампа признали, что на урегулирование войны в Украине уйдут месяцы или даже больше времени. Оценки советников совпадают со словами спецпредставителя Трампа по урегулированию войны в Украине Кита Келлога относительно окончания войны в течение 100 дней.

Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Путин выразил желание провести переговоры.

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Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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