РФ разбрасывает в одном из городов Украины ловушки-ежи: в ГВА предупредили об угрозе

Сначала водитель попадает в ловушку, а затем вражеский дрон атакует авто.

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Россияне расставляют ловушки в Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: Херсонская ГОА, Херсонская областная прокуратура

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Российские оккупанты пытаются коварно терроризировать гражданское население в Херсоне

Враг разбрасывает ловушки-"ежи" на дорогах

В Херсонской ГВА призывают быть максимально осторожными

Российские оккупанты придумали новый метод, чтобы наносить удары по гражданскому населению на Херсонщине. На этот раз армия РФ дистанционно разбрасывает на дорогах ловушки-"ежи". Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

В сообщении говорится, что во время движения после наезда на "ежа" в машине повреждается колесо, после остановки на место прилетает дрон со взрывчаткой.

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Он призвал водителей, которые едут по Херсонской области, быть максимально осторожными на дороге.

"А если вы уже наехали на металлический треугольник, старайтесь добраться до более безопасного места для замены колеса", - подчеркнул он.

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Как писал Главред, в пятницу, 20 декабря российские оккупанты запустили по Херсону около 1000 снарядов за 40 минут. Прилеты были зафиксированы во всех районах города. В результате вражеских действий пострадали люди.

Впоследствии "Николаевский Ванек" в своем Telegram-канале сообщил, что две российские группы под прикрытием интенсивного обстрела пытались прорваться к Антоновскому мосту, но потерпели поражение. ВСУ нанесли ответный удар по российским штурмовым группам.

Между тем военный эксперт отмечает, что даже в случае худшего сценария, если российская ДРГ сможет закрепиться на правом берегу, удержать какой-то плацдарм им будет очень трудно. Он добавляет, что оккупанты делают все для того, чтобы растянуть линию фронта: чтобы в Херсоне нам надо было удерживать боеспособные подразделения.

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Кто такой Роман Мрочко? Мрочко Роман Николаевич (род. 8 апреля 1989 года, г. Ленинск (Байконур) Кзыл-Ордынской области Казахская ССР) - украинский юрист, военный прокурор, полковник. Со 2 марта 2023 года - начальник Херсонской городской военной администрации, сообщает Википедия.

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