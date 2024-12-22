Ликвидировали более 60 захватчиков и десятки единиц техники: Азов отразил штурм РФ

Коротко:
- "Азов" отразил масштабный штурм оккупантов
- Враг понес потери в технике и личном составе
Украинские защитники отбили масштабный штурм оккупантов. Враг потерял машины, технику и более 60 военных. Об этом сообщает 12-й бригада специального назначения "Азов" НГУ в Telegram.
Военные отметили, что ежедневно российская пехота пытается любыми способами прорваться в глубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках.
За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники.
"Поэтому сегодня россияне прибегают к массовому использованию легковых автомобилей, багги и даже электросамокатов", - говорится в сообщении.
Всего во время вражеского штурма, украинские военные уничтожили 5 единиц бронированной российской техники, 8 единиц автотранспорта оккупантов, ликвидировали 63 россиянина. Также враг покинул свои электросамокаты.
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Как писал Главред, на Покровском направлении российские оккупанты пытались штурмовать позиции бойцов ВСУ на пикапах под советским флагом. Всего во вражеской атаке участвовали семь грузовиков и автомобилей. Атаку удалось отбить.
Также на Купянском направлении украинские защитники отбили мощный штурм врага и уничтожили бронетанковую группу РФ. По данным ОСУВ "Хортица", к штурму враг привлек 5 единиц бронетехники - 2 танка и 3 БМП с десантом. Отмечается, что колонна была своевременно обнаружена аэроразведкой.
Недавно в американском Институте изучения войны заявили, что Силы обороны Украины и российские оккупанты достигли продвижения на разных участках к юго-западу от Покровска. Враг имеет дефицит военной техники и использует для штурмов гражданские автомобили.
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Бригада НГУ "Азов"
12-я бригада специального назначения "Азов" - тактическое соединение Национальной гвардии Украины. Ранее также известное как батальон "Азов" и полк "Азов".
"Азов" был сформирован в мае 2014 года в Мариуполе и участвовал в освобождении города от российских войск и сепаратистов в рамках АТО.
Во время АТО/ООС "Азов" также участвовал в боях за Иловайск, Широкино, Марьинку.
Подразделение участвовало в боях за Мариуполь и Азовсталь во время полномасштабной войны России против Украины, пишет Википедия.
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