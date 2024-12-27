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Войска КНДР могут начать бои на Юге: в ВСУ прокомментировали информацию

Юлия Закрепа
27 декабря 2024, 15:15
957
Страна-агрессор Россия использует войска из КНДР так, как ей заблагорассудится и где.
Войска КНДР могут начать бои на Юге: в ВСУ прокомментировали информацию
Где воюют войска КНДР в Украине / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, militaryarms.ru

Главное из материала:

  • Россия привлекла армию КНДР в боях на Курщине
  • РФ готовит перебросить северокорейских военных на другие направления

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил о сообщениях, что военные из Северной Кореи были замечены на южных направлениях. Однако не подтверждено, состоялась ли проверка документов этих солдат.

Волошин также отметил, что северокорейские военные пока привлечены только в боях на Курщине. В то же время в будущем Россия возможно и привлечет их и на других направлениях фронта.

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Представитель Сил обороны Юга отметил, что сейчас есть информация о том, что военные из Северной Кореи привлечены в боях в Курской области против украинских сил и средств.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

"Относительно Юга, такой информации не было. Те, кто предоставил такую информацию, я не знаю, заглядывали ли они в документы тех российских бойцов, которых они могли назвать северокорейскими", - подчеркнул Волошин.

В то же время представитель Сил обороны Юга добавил, что Россия использует войска из КНДР так, как ей заблагорассудится.

"Возможно, что скоро страна-агрессор перебросит их на любое другое направление на линии фронта в Украине, будь то Кураховский, или под Часов Яр", - добавил он.

Сотрудничество РФ и КНДР - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что КНДР увеличила поставки оружия в РФ. Западные аналитики рассказали, что Северная Корея расширила производство оружия и значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию. В обмен на это КНДР получает деньги и нефть от Кремля.

Военный эксперт Михаил Притула предупредил, что миллионная армия КНДР может оказаться на стороне России. Путин сможет обеспечить себе миллионную армию за счет бойцов КНДР, не мобилизуя при этом собственное население. Зато в КНДР есть большой мобилизационный ресурс и люди, которые будут умирать за не очень большое количество пищи.

Стало известно, что ВСУ впервые взяли в плен солдата КНДР в Курской области. Разведка Южной Кореи подтвердила данные о том, что украинские военные взяли в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Известно, что раненый северокорейский солдат был захвачен живым.

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