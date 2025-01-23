Плохие новости для Путина и новая позиция Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 23 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 23 января / Коллаж Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, СтратКом ВСУ, УНИАН, скриншот из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

РФ атаковала Запорожье ракетами: много раненых, в том числе 2-месячный младенец

Под утро 23 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по жилым домам в Запорожье. Прозвучало не менее 4 взрывов, пострадали 16 человек, среди них - двухмесячный младенец.

Около четырех часов утра в четверг Общественное Запорожье сообщило о взрывах в городе, а в 4:09 - о повторных взрывах. Позже глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram подтвердил взрывы в Запорожской области. Перед этим он сообщал об угрозе ударов баллистическими ракетами в регионе.

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Армия РФ оккупировала село под Покровском - Deep State

Российские оккупационные войска захватили село Нововасильевка Покровского района Донецкой области. Об этом в ночь на 23 января сообщили аналитики мониторингового канала Deep State.

"Враг оккупировал Нововасильевку", - говорится в сообщении.

Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала диалога со страной-агрессором Россией относительно мирных переговоров и завершения войны.

В интервью Bloomberg глава государства сказал, что переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. Вопрос заключается в том, с кем в это время будет Украина.

У Трампа отстранили сотрудников, ответственных за Украину: в СМИ раскрыли детали

Советник по нацбезопасности США Майк Уолц санкционировал "полную проверку" десятков кадровых чиновников Белого дома. В список попали чиновники, которые ответственны за вопросы распространения ядерного оружия Ираном и КНДР, кибершпионажа и войны в Украине.

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз объяснил, что этот шаг направлен на то, чтобы гарантировать, что сотрудники "будут привержены реализации программы" президента США Дональда Трампа "Америка прежде всего", говорится в материале The Washington Post.

КНДР перебросит для России новые войска: аналитики раскрыли важные цели и сроки

В отчете аналитиков Института изучения войны говорится, что Северная Корея в ближайшее время может развернуть дополнительные войска и отправить новую партию оружия в Россию.

Ожидается, что дополнительные силы прибудут в Россию к середине марта, что позволит компенсировать потери и поддержать интенсивность пехотных атак.

По оценкам ISW, если нынешний уровень потерь северокорейского контингента сохранится, все развернутые военные могут быть убиты или ранены к середине апреля. Новое развертывание, вероятно, имеет целью не только поддержать темпы операций, но и компенсировать потери.

Атака РФ на Запорожье: город без света и тепла, количество пострадавших возросло

Армия РФ атаковала Запорожье - удары наносили беспилотниками и ракетами. В результате массированного обстрела погиб 1 человек, 25 получили травмы, среди них двухмесячный ребенок и четверо спасателей. Десять человек, включая младенца, находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, пожары ликвидировали спасатели, которые также пострадали во время повторной атаки на город. В частном секторе спасен человек из-под завалов, еще четверо - травмированы. Один человек погиб.

Трамп неожиданно разнес Путина: в США раскрыли детали

Риторика президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении агрессора России оказалась более жесткой, чем была во время избирательной кампании. Белый дом осознает, что Кремль под давлением, и пытается воспользоваться такой ситуацией.

В материале CNN говорится о том, что Трамп, хотя и не упомянул об Украине на своей инаугурации, но уже через несколько дней изложил свою позицию по войне. Причем его риторика стала заметно жестче. По словам Трампа, Путин "разрушает Россию", а вместо этого должен заключить мирное соглашение.

"Мы можем выстоять при одном условии": от чего зависит победа Украины - Жданов

Если США при президенте Дональде Трампе откажутся от лидерства в поддержке Украины, то Евросоюз сможет стать для нашего государства равносильной заменой Соединенных Штатов в этом деле.

У Европейского Союза достаточно денег для этого, точно не меньше, чем у США. Однако там есть проблема консолидации решений и мнений. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

Планы по завершению войны: Шольц сделал прогноз

До мира в Украине пока что далеко. Союзникам Киева следует обеспечить государству безопасное будущее после завершения войны. Украине нужны гарантии безопасности и сильная армия, которую необходимо будет вооружить. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В интервью Rheinische Post он рассказал о том, что о мире говорить пока рано.

КНДР в 2025 году передаст России партию баллистических ракет: Буданов раскрыл угрозы

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Северная Корея в этом году отправит России еще 150 баллистических ракет малой дальности. Также Пхеньян, вероятно, передаст дополнительные гаубицы.

По словам Буданова в интервью The War Zone, ожидается, что Пхеньян направит Москве еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23 в 2025 году. Он отметил, что в прошлом году РФ получила 148 таких ракет.

Оккупанты расстреляли 6-х украинских военнопленных, снимая все на телефон

Российские оккупанты расстреляли шестерых украинских военнопленных. При этом один из захватчиков снимал процесс расстрела на свой телефон.

О трагической гибели украинских защитников от рук российских захватчиков сообщил украинский активист и волонтер Сергей Стерненко.

Ультиматум от Трампа в отношении Украины: СМИ узнали, чем переполошился Путин

Именно тогда, когда президент США Дональд Трамп фактически поставил ультиматум агрессору России по договору о мире в Украине, кремлевский глава Владимир Путин обеспокоился влиянием войны на российскую экономику. В части верхушки Кремля начинают считать, что урегулирование войны путем переговоров могло бы стать для Москвы желательным сценарием.

Путин обеспокоен проблемами в экономике

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, Путин обеспокоен тем, что происходит с экономикой России.

То, что Дональд Трамп в речи в первый день своей каденции не упомянул прямо Украину и страну-агрессора Россию, свидетельствует о том, что он пока не имеет четкого плана или временных рамок, о которых мог бы говорить с уверенностью.

Однако Трамп имеет все необходимые инструменты влияния на Россию, и он это прекрасно понимает. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

Планы Путина по выходу в Днепропетровскую область: в ВСУ сделали прогноз

Российские оккупационные войска "стремятся" выйти на административную границу Днепропетровской области. Однако у врага нет сил, чтобы продвинуться вглубь региона. Не исключено, что россияне попытаются обойти Покровск с севера через Межевскую громаду Днепропетровщины. Об этом заявил офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

"Сейчас план россиян - выйти на административную границу Днепропетровской области", - рассказал он в эфире Суспільне.

Ударит +9 градусов: в каких областях будет потепление

Погода в Украине в пятницу, 24 января, будет влажной, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер будет юго-восточный и очень вялый. Также преимущественно не ожидается резких изменений температуры воздуха. Теплее всего будет на юге нашего государства - там максимально столбики термометров могут показывать +9 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"24-го января в Украине ночью около нуля, днем +1...+4, на юге +4...+9 градусов. Опять туманы", - отметила синоптик.

"Гораздо больше погибших": Трамп назвал новые цифры потерь Украины и РФ

Новый президент США Дональд Трамп заговорил о войне в Украине и назвал новые цифры, которые касаются потерь двух сторон. Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

Он утверждает, что Россия потеряла 800 тысяч солдат. Потери Украины оцениваются в меньшем количестве. В то же время Трамп считает, что количество потерь может быть больше.

Зеленский назвал самые дешевые гарантии безопасности для Украины

Украина ожидает от партнеров гарантии безопасности. Членство Украины в НАТО - самые дешевые гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

Он также отметил, что вопрос членства Украины в НАТО не нужно обсуждать с Россией на мирных переговорах, ведь это должно решаться между Киевом и членами Альянса.

Украина поставит Трампа перед выбором: Жданов раскрыл неожиданный сценарий

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду спрогнозировал, смогут ли США и РФ за спиной Украины провести переговоры и поставить стране невыгодные условия - есть ли у Украины есть шанс обнулить договоренности Трампа и Путина за нашей спиной.

Военный эксперт отметил, что Украина не только обнулит договоренности Трампа и Путина, но и поставит Трампа перед выбором.

Путин готов продолжать войну, Кремль повышает ставки - WP

В стране-агрессоре России на фоне ожидания телефонного разговора главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, похоже, решили продолжать войну и повышают ставки. В Москве считают, что смогут, мол, захватить еще больше территорий и "заставить Киев подчиниться позже в этом году".

В материале The Washington Post говорится о том, что Москва, рассчитывая на дальнейшее продвижение на поле боя и сокращение Трампом военной помощи Украине, очевидно, удваивает ставки. Вероятно, оккупанты рассчитывают, что смогут захватить еще больше территорий и заставить Киев пойти на уступки уже в этом году.

Угроза оперативного окружения: ситуация возле Великой Новоселки ухудшилась - ВСУ

На Новопавловском направлении вблизи Великой Новоселки существует угроза оперативного окружения украинских войск. Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Полного окружения там нет. Есть риск оперативного окружения, но проводятся усилия, чтобы его не допустить и чтобы россиянам не удалось заблокировать подходы к поселку, хотя они пытаются взять их под огневой контроль", - сообщил Трегубов.

"Трамп хочет завершить войну быстро": рассматриваются уступки Украины и РФ - Клочок

Если Дональду Трампу не удастся найти общий язык с Путиным и Си Цзиньпином, то прежде всего будут тарифные войны, которые в первую очередь повлияют на экономику. Далее Трамп, вероятно, будет рассматривать вариант усиления военной способности Украины. Такое мнение высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок в интервью Главреду.

Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

Президент Украины Владимир Зеленский завил о категорической позиции относительно возможности замораживания войны на линии разграничения. Он считает, что это создаст слабые стартовые условия для Украины в будущих переговорах с Россией, ведь даст врагу время для восстановления сил.

"Это, мягко говоря, не лучшее предложение для Украины, это слабая позиция на входе в будущие переговоры для Украины. Они ничего не теряют, они только приобретают и высвобождают время на то, чтобы восстанавливать свои силы, потому что я считаю, что они хотят прийти снова", - подчеркнул президент в интервью для Bloomberg.

Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН сделали заявление

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 23 января заверил, что власть не планирует мобилизовать студентов, ученых и учителей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Лисового, мобилизация студентов, аспирантов, научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые имеют право на отсрочку по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предусмотрена. На правительственном уровне по этому поводу никаких обсуждений или дискуссий не проводится.

"Любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных ЦОИВ по этому вопросу будут регулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации", - отметил он.

Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет весомые рычаги влияния для того, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина закончить войну против Украины. Если Трамп с помощью жестких санкций перекроет потоки нефтяных сверхприбылей агрессора России, то Путин до конца текущего года будет просить о мире.

В материале Time говорится о том, что Россия испытывает недопустимый бюджетный дефицит в размере десятков миллиардов долларов, и это может сказаться на финансировании армии.

Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

Украина и США имеют общую цель - обеспечить справедливый мир в Украине. Конкретные действия для достижения этой цели будут обсуждены на предстоящей встрече президентов обеих стран. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-конференции, комментируя заявления нового госсекретаря США Марко Рубио об уступках Украины и России для достижения мира, передает РБК-Украина.

Он отметил, что ключевые аспекты мирного урегулирования и возможные компромиссы станут темой официальных переговоров между украинской и американской сторонами.

Магнитная буря внезапно усиливается: когда страну атакует мощная солнечная вспышка

Украину скоро атакует новая магнитная буря. Об этом сообщает meteoagent.

С самого начала января страну постоянно "трясут" магнитные бури. Последняя началась еще 18 января и ударила с 4-балльной мощностью. Уже на следующий день она стала 5-балльной. 20-21 января буря усилилась до 6-ти баллов. Сегодня, 22 января, она опустилась до 4-х баллов.

Ожидалось, что в четверг она опустится до минимума, однако она остановилась на уровне трех баллов. На следующий день она станет 4-балльной, а 25 января ее мощность достигнет почти 6-ти баллов.

Сырский раскрыл детали Курской операции за 6 месяцев: ВСУ готовят новое наступление

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что уже около полугода наши Вооруженные Силы находятся в Курской области России, где проводят операцию. Он считает, что это наступление точно не будет последним для наших военных в стране-агрессоре.

Оценивая год на своей должности, Александр Сырский отметил в интервью для "Радио Байрактар", что одним из положительных моментов в течение этого времени была именно Курская операция, когда наши военные провели там успешные контрнаступательные действия.

"Наши усилия уже начались": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

США достигнут договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной, над мирным соглашением уже работают. Снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну РФ против Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Давосе.

"Мы будем работать над тем, чтобы достичь мирного соглашения между Россией и Украиной...Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеюсь, уже начались. Так важно добиться этого", - заявил он.

Снег, дождь и потепление до +11: какой будет погода в регионах в ближайшее время

Погода в Украине 24 января будет снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что в Украине 24 января погода будет влажной, ожидается снег и дождь. Температура воздуха ночью будет около 0 градусов. В этот день ожидается туман. Впоследствии будет держаться тенденция к повышению температуры воздуха.

"Другого сценария нет": в СНБО назвали главные цели Путина в 2025 году

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин выдвинул Украине ряд циничных условий для начала переговоров. Среди них - контроль над оккупированными территориями и отказ от вступления в НАТО. Однако эти требования не исчерпываются этим перечнем. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в интервью 24 Каналу отметил, что Путин имеет достаточные ресурсы для продолжения войны и может вести боевые действия в течение всего 2025 года.

По его словам, глава Кремля попытается "выторговать" для себя выгодные позиции, в частности, учитывая смену администрации в США. Несмотря на это, война будет продолжаться.

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