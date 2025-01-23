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Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия

Юлия Закрепа
23 января 2025, 16:55
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Чтобы Россия не попыталась второй раз напасть на Украину, гарантии должны поступить от Дональда Трампа.
Заморозка войны по линии фронта: Зеленский выдал заявление и раскрыл условия
Возможно ли замораживание войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, ОПУ

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Замораживание войны будет зависеть от гарантий безопасности, которые получит Украина
  • Гарантии безопасности от России Зеленского не очень интересуют

Президент Украины Владимир Зеленский завил о категорической позиции относительно возможности замораживания войны на линии разграничения. Он считает, что это создаст слабые стартовые условия для Украины в будущих переговорах с Россией, ведь даст врагу время для восстановления сил.

"Это, мягко говоря, не лучшее предложение для Украины, это слабая позиция на входе в будущие переговоры для Украины. Они ничего не теряют, они только приобретают и высвобождают время на то, чтобы восстанавливать свои силы, потому что я считаю, что они хотят прийти снова", - подчеркнул президент в интервью для Bloomberg.

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Зеленский отметил, что вопрос замораживания войны будет зависеть от гарантий безопасности, которые получит Украина. В то же время он подчеркнул, что доверять обещаниям России нет смысла из-за их постоянных нарушений договоренностей.

"Хочется иметь это понимание до начала переговоров, потому что есть гарантии безопасности, которые не зависят от России. И я буду вам откровенным: России все равно никто верить не будет в Украине. Поэтому гарантии безопасности от России меня лично не очень интересуют, потому что какая разница, что они обещают, если они не держат слово? Гарантии уже были, много раз", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что гарантии того, что Россия не попытается второй раз напасть на Украину, должны поступить от Дональда Трампа.

Заморозка войны в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что военный эксперт Роман Свитан рассказал, будет ли замораживание войны в 2025 году. Он считает, что запустить механизм прекращения боевых действий, заморозить войну и т.д. технически невозможно за короткое время - когда возможно завершение горячей фазы войны.

В ОП ответили на вопрос о "заморозке войны" в Украине. Страна-агрессор РФ не хочет переговоров и не будет останавливать войну с Украиной до тех пор, пока ее не принудят к объективному переговорному процессу, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Максим Розумный рассказал, через сколько лет война возобновится, если ее сейчас заморозят. Он считает, если после этого в России будет социально-экономический упадок и внутриполитический кризис, то будет возможность пересмотреть эту ситуацию в нашу пользу и смотреть в будущее с большим оптимизмом.

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