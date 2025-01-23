Ультиматум от Трампа по Украине: СМИ узнали, чем переполошился Путин

Путин обеспокоен проблемами в экономике России, пишут журналисты.

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Путин на фоне ультиматума от Трампа обеспокоился экономикой России - СМИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Главное из материала Reuters:

Путин считает, что "основные цели достигнуты"

Путин обеспокоен ситуацией в экономике РФ

В Кремле растет число сторонников переговоров

В то время как президент США Дональд Трамп фактически поставил ультиматум агрессору России относительно договора о мире в Украине, кремлевский руководитель Владимир Путин обеспокоился влиянием войны на российскую экономику. В части верхушки Кремля начинают считать, что урегулирование войны путем переговоров могло бы стать для Москвы желательным сценарием.

Путин обеспокоен проблемами в экономике

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, Путин обеспокоен тем, что происходит с экономикой России.

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Еще в 2023 и 2024 году российская экономика, объем которой составляет 2,2 трлн долларов, росла быстрее западной экономики, причем даже несмотря на западные санкции. Однако в последние месяцы Россия столкнулась с нехваткой рабочей силы, высокими процентными ставками и увеличением расходов на военную промышленность до 6,3% от ВВП в 2025 году, что стало максимумом и теперь составляет треть бюджетных расходов.

Часть верхушки Кремля за переговоры

Как утверждает два источника журналистов, в верхушке Кремля, среди части ее представителей, формируется мнение о желательности урегулирования войны путем переговоров.

"Основные цели достигнуты"

Как сказал один из источников, Путин полагает, что "основные цели войны уже достигнуты": оккупанты получили контроль над территориями, которые соединяют материковую часть РФ с Крымом, а украинская армия ослаблена.

Путин признал "перегрев экономики" РФ

Российский Центральный банк и МВФ прогнозируют рост экономики РФ в 2025 году на уровне менее чем 1,5%. Инфляция в стране уже приблизилась к двузначным цифрам, даже несмотря на повышение в октябре базовой процентной ставки до 21%.

В декабре Путин на пресс-конференции признал инфляцию и "перегрев экономики" и поставил задачу ЦБ "сбить темпы". Источники говорят, что на встрече с руководителями бизнеса Путин отчитал высокопоставленных экономических чиновников.

В частности, утверждается, что Путин был недоволен сокращением частных инвестиций по причине стоимости кредитов. Он призвал ЦБ к "сбалансированному решению по ставке". Впоследствии Центральный банк сохранил показатель на уровне 21%, тогда как рынок ожидает повышения показателя на 200 базисных пунктов.

Трамп поставил Путину ультиматум – что об этом известно:

Как сообщал Главред, Трамп допустил усиление санкций против России в том случае, если Путин не пойдет на соглашение с Украиной. Глава Белого дома отметил, что Зеленский настроен на мир, но для соглашения нужен аналогичный настрой со стороны РФ.

Позже Трамп обратился к России и призвал ее прекратить войну против Украины. Трамп уточнил, что, если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, у него не останется выбора, кроме как ввести высокие пошлины на товары, которые россияне продают США и другим государствам.

Трамп неожиданно проявил более жесткую позицию в отношении России, чем ожидалось ранее, отметили журналисты CNN. В Белом доме понимают, что на Москву идет давление, поэтому пытаются воспользоваться этой ситуацией.

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