Путин в конце 2025-го будет умолять о мире: какой удар способен нанести Трамп

У Трампа реально есть рычаги влияния, которые могут заставить Путина закончить войну, считают журналисты Time.

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Санкции Трампа могут оставить Путина без нефтяных сверхприбылей - СМИ / Главред

Что рассказали журналисты Time:

Трамп способен лишить Путина нефтяных сверхприбылей

Россию ждет жесткий дефицит финансов

Россия в случае кризиса в экономике "сдуется" уже до конца 2025 года

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обладает весомыми рычагами влияния для того, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина закончить войну против Украины. Если Трамп при помощи жестких санкций перекроет потоки нефтяных сверхприбылей агрессора России, то Путин до конца текущего года будет просить о мире.

Рычаги давления на РФ

В материале Time говорится о том, что Россия испытывает недопустимый бюджетный дефицит в размере десятков миллиардов долларов, и это может отразиться на финансировании армии.

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"Трамп осознал, что у него есть рычаги влияния на Россию, тогда как Путин имеет дело с банкротством и полным крахом", — отметили аналитики.

Путина ждет дефицит к концу 2025 года

Журналисты прогнозируют, что уже к завершению текущего года Кремль ожидает серьезный дефицит финансов. Но кризис может нагрянуть даже раньше, если состоится запуск более жестких санкций в отношении России.

"Путин скрывает, насколько слаба российская экономика, умалчивая и подтасовывая цифры. Сейчас Путин отказывается обнародовать основные экономические показатели, как того требует МВФ и как раньше это регулярно делала Россия", - говорится в материале.

Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

"Путину придется умолять о соглашении до конца года"

Кроме того, анализ сведений о производстве нефти и газа, данных о внешней торговле, притоке и оттоке капитала, финансовых отчетов больших компаний, данных Центробанка о монетарной базе, прямых иностранных инвестиций, ВВП и другой информации показал, что российскую экономику ждет кризис.

РФ получала большие доходы от продажи нефти за последние несколько лет, но Москву можно их лишить, что уже понял Трамп.

"Если президент Трамп с помощью экономических санкций перекроет кран нефтяных сверхприбылей Путина, Путину придется умолять о соглашении до конца года – иначе у него закончатся деньги", - подчеркивают журналисты Time.

Трамп поставил Путину ультиматум – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ранее Трамп заявил о готовности усилить санкции против России. Такой возможный шаг он назвал реакцией на нежелание Москвы заключать с Киевом мирный договор.

Позже Трамп призвал Россию закончить войну и уточнил, что если Кремль на это не пойдет, то он введет тарифы на товары, которые российское государство продает США и другим странам. Другого выбора у Трампа не останется.

Россия не услышала "ничего нового", сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа. Дескать, Россия ждет "равноправного диалога" с США и сигналов от Вашингтона, которых пока не было.

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Что известно о Time? Time – американский еженедельный журнал и информационный портал. Штаб-квартира издания находится в Нью-Йорке. Также у Time есть подразделения в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Австралии. Тime является ядром WarnerMedia – крупнейшего в мире холдинга в области СМИ и шоу-бизнеса. Также журнал Time известен тем, что в последнем декабрьском номере называет "человека года". Номинация присуждается людям с 1927 года, а первым ее удостоился летчик Чарльз Линдберг, который стал первым в истории, кому удалось в одиночку перелететь Атлантику, пишет Википедия.

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