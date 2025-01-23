Атака РФ на Запорожье: город без света и тепла, число пострадавших выросло

Кратко:
- РФ била по Запорожью "Шахедами" и ракетами
- Погиб 1 человек, пострадали - еще 25
- Без света остались больше 20 тысяч человек, 17 тысяч - без тепла
Армия РФ атаковала Запорожье - удары наносились беспилотниками и ракетами. В результате массированного обстрела погиб 1 человек, 25 получили травмы, среди них двухмесячный ребенок и 4 спасателя. Десять человек, включая младенца, находятся в состоянии средней тяжести.
Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, пожары ликвидировали спасатели, которые также пострадали во время повторной атаки на город. В частном секторе спасен человек из-под завалов, еще четверо - травмированы. Один человек погиб.
Под удар РФ попало административное здание, жилые дома и частный сектор. На местах работают экстренные службы. Привлечены 45 спасателей и 10 единиц техники.
Смотрите видео - Последствия удара РФ по Запорожью:
Тем временем глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате атаки по Запорожью пострадали спасатели и энергетики, без электричества остались больше 20 тысяч человек, 17 тысяч - без теплоснабжения.
По словам Федорова, сначала город атаковали БПЛА. Под ударом оказался энергообъект. После того, как спасатели и энергетики приступили к ликвидации последствий, враг ударил баллистикой по тому же объекту, который атаковали "шахеды".
Обстрелы Запорожья Россией
Как сообщал Главред, поздно вечером 22 января прогремели взрывы в Запорожье. Атаку российских оккупантов на город подтвердил председатель ОВА Иван Федоров. В результате удара россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Под утро 23 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по жилым домам в Запорожье. Прозвучало как минимум 4 взрыва. Сначала сообщалось о том, что пострадали 16 человек, среди них – двухмесячный младенец.
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