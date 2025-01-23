Уступки Украины для достижения мира: в МИД ответили новому госсекретарю США

В МИД подчеркнули, что встреча президентов Украины и США расставит "все точки над і" в вопросе достижения справедливого мира.

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В МИД отреагировали на заявление об уступках Украины и России / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Коротко:

Украина и США едины в стремлении обеспечения справедливого мира

Возможные компромиссы со стороны Украины будут темой переговоров президентов Украины и США

Украина и США имеют общую цель - обеспечить справедливый мир в Украине. Конкретные действия для достижения этой цели будут обсуждены на предстоящей встрече президентов обеих стран. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-конференции, комментируя заявления нового госсекретаря США Марко Рубио об уступках Украины и России для достижения мира, передает РБК-Украина.

Он отметил, что ключевые аспекты мирного урегулирования и возможные компромиссы станут темой официальных переговоров между украинской и американской сторонами.

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"Давайте дождемся официальных контактов украинской и американской сторон. Во время этих контактов будет возможность обсудить все параметры, подходы, ключевые детали, о которых вы бы хотели сегодня услышать", - сказал Тихий.

По словам спикера, Украина и администрация США стремятся как можно скорее достичь справедливого мира, обсуждая методы и шаги для его реализации. Встреча президентов Украины и США, которую ожидают в МИД, должна стать решающей в определении дальнейшего курса.

"Эта встреча расставит все точки над "і"", - резюмировал Георний Тихий.

Встреча Зеленского и Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, встреча президента Украины Владимира Зеленского с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Владимир Зеленский подчеркнул, что имеет хорошие отношения с Дональдом Трампом. По его словам, американский президент стремится к миру и планирует завершить войну до конца года.

Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении ввести новые санкции против России, если российский президент Владимир Путин не согласится на переговоры по войне в Украине. Во время выступления в Белом доме Трамп отметил, что вскоре проведет разговор с Путиным и готов встретиться с ним в любое время. Об этом сообщает Bloomberg.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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