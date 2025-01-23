Украина поставит Трампа перед выбором: Жданов раскрыл неожиданный сценарий

Ключевые тезисы Жданова:
- Украина может обнулить договоренности Трампа и Путина
- Удастся ли Трампу склонить Украину к договоренности
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду спрогнозировал, смогут ли США и РФ за спиной Украины провести переговоры и поставить стране невыгодные условия - есть ли у Украины есть шанс обнулить договоренности Трампа и Путина за нашей спиной.
Военный эксперт отметил, что Украина не только обнулит договоренности Трампа и Путина, но и поставит Трампа перед выбором.
"Ему придется либо убираться из Европы, что будет означать для него потерю контроля над Европой, чего никто не допустит в США, либо становиться на сторону Европы, либо держать молчаливый нейтралитет, что для Трампа неприемлемо. Он популист и привык быть на острие атаки, в центре внимания", - считает Жданов.
"Кстати, на одном из митингов Трамп обвинил Обаму в том, что тот ни за что получил Нобелевскую премию мира. И, смотрите, если сейчас Израиль выполнит договоренности о прекращении огня, и Трампу удастся склонить нас к такой же договоренности (некоторые говорят, что он это сделает до Пасхи), то тогда в сентябре он поедет в Копенгаген за Нобелевской премией мира", - рассказал Жданов для Главреда.
Мирные переговоры с Россией - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров. Президент подчеркнул, что все зависит от того, как Украина и другие смотрят на справедливость - одинаково или по-разному.
Дональд Трамп пригрозил РФ санкциями из-за отказа от переговоров. Во время выступления в Белом доме Трамп сообщил, что скоро поговорит с Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет. Он также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время телефонного разговора с Си Цзиньпином.
Российский диктатор Путин назвал свое условие мирных переговоров по Украине и обратился к Трампу. Он провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, во время которого обсуждал войну против Украины. В ходе заседания рассматривали международные вопросы вокруг Украины, а также перспективы отношений с будущей администрацией США.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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