Украина поставит Трампа перед выбором: Жданов раскрыл неожиданный сценарий

Олег Жданов рассказал, сможет ли США и РФ провести переговоры за спиной Украины - детали в материале.

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Смогут ли США и РФ договориться о войне / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Ключевые тезисы Жданова:

Украина может обнулить договоренности Трампа и Путина

Удастся ли Трампу склонить Украину к договоренности

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду спрогнозировал, смогут ли США и РФ за спиной Украины провести переговоры и поставить стране невыгодные условия - есть ли у Украины есть шанс обнулить договоренности Трампа и Путина за нашей спиной.

Военный эксперт отметил, что Украина не только обнулит договоренности Трампа и Путина, но и поставит Трампа перед выбором.

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"Ему придется либо убираться из Европы, что будет означать для него потерю контроля над Европой, чего никто не допустит в США, либо становиться на сторону Европы, либо держать молчаливый нейтралитет, что для Трампа неприемлемо. Он популист и привык быть на острие атаки, в центре внимания", - считает Жданов.

"Кстати, на одном из митингов Трамп обвинил Обаму в том, что тот ни за что получил Нобелевскую премию мира. И, смотрите, если сейчас Израиль выполнит договоренности о прекращении огня, и Трампу удастся склонить нас к такой же договоренности (некоторые говорят, что он это сделает до Пасхи), то тогда в сентябре он поедет в Копенгаген за Нобелевской премией мира", - рассказал Жданов для Главреда.

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Мирные переговоры с Россией - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров. Президент подчеркнул, что все зависит от того, как Украина и другие смотрят на справедливость - одинаково или по-разному.

Дональд Трамп пригрозил РФ санкциями из-за отказа от переговоров. Во время выступления в Белом доме Трамп сообщил, что скоро поговорит с Путиным и готов с ним встретиться в любое время, когда он захочет. Он также подтвердил, что обсуждал войну в Украине во время телефонного разговора с Си Цзиньпином.

Российский диктатор Путин назвал свое условие мирных переговоров по Украине и обратился к Трампу. Он провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, во время которого обсуждал войну против Украины. В ходе заседания рассматривали международные вопросы вокруг Украины, а также перспективы отношений с будущей администрацией США.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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