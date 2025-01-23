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Два срока, два десятилетия: Дональд Трамп публично обратился к своей первой леди

Анна Подгорная
23 января 2025, 12:55
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Американский президент обнародовал редкое фото Мелании Трамп.
Дональд Трамп, Мелания Трамп
Дональд Трамп поздравил Меланию Трамп с годовщиной свадьбы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Дональд и Мелания Трамп на днях отпраздновали 20-ую годовщину свадьбы
  • Президент США поздравил жену с этим событием

45-ый и 47-ой президент США Дональд Трамп в душе оказался неисправимым романтиком. Второй срок его президентства начался лишь три дня назад, и это время было для политика крайне насыщенным.

Тем не менее он не забыл одну важную деталь: 22 января 20 лет назад в его главной резиденции, усадьбе Мар-а-Лаго, он сочетал себя узами брака с Меланией Кнавс, американской и словенской моделью. 22 января 2025 года пара отметила фарфоровую свадьбу.

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С особенным праздников Трамп поздравил Меланию на своей странице в Facebook. Также он опубликовал фото со свадьбы - себя и жену в свадебных нарядах, идущими по проходу в в Епископальной церкви Вифезды-у-моря.

Стоит отметить, что в социальных сетях поздравление мужа Мелания Трамп проигнорировала. Впрочем, у нее, как и у президента США, первые дни на посту первой леди проходят более, чем насыщенно.

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Ранее Главред рассказывал, что британский актер, который сыграл Ведьмака и Супермена, Генри Кавилл впервые стал отцом. Вместе с возлюбленной, которая подарила ему ребенка, он попался в объективы папарацци.

Также стало известно, что во время пожаров в Лос-Анджелесе Брюс Уиллис впервые за три года вышел в свет. "Крепкий орешек" избегает публичности из-за тяжелой болезни.

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Кто такая Мелания Трамп?

Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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